Шесть компаний выразили желание строить четырехполосную дорогу Пярну-Уулу

Готовность построить десятикилометровый участок дороги выразили фирмы Verston, Nordecon, GRK, TREV-2, KMG и TREF Nord. По данным Транспортного департамента, средняя смета предложений была на уровне 35,5 млн евро.

«Далее предстоит проверить правильность представленных расчетов и соответствие участников квалификационным требованиям и условиям проведения государственных закупок. После выполнения описанных операций мы сможем объявить, с кем будет заключен договор. Это выяснится в ближайшие несколько месяцев. Мы планируем начать строительные работы в третьем квартале этого года», — сказал руководитель отдела строительства и обслуживания инфраструктуры Транспортного департамента Янар Тюкк.

Дорога между Уулу и Пярну будет построена как четырехполосная, чтобы повысить безопасность движения, проходимость дороги и улучшить комфорт вождения. Исследование трафика показывает, что на этом участке прогнозируется интенсивность движения более 15 000 автомобилей в день и доля движения тяжелого транспорта - более 20%.