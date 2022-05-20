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Законопроект об изменении семейных пособий держит отношения в коалиции в напряжении

Postimees
Законопроект об изменении семейных пособий держит отношения в коалиции в напряжении
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В среду парламент принял четыре законопроекта, привязанных к доверию правительству, но угроза роспуска правительства сохраняется. На фото премьер-министр Кая Каллас (справа) и министр социальной защиты Сигне Рийсало.
В среду парламент принял четыре законопроекта, привязанных к доверию правительству, но угроза роспуска правительства сохраняется. На фото премьер-министр Кая Каллас (справа) и министр социальной защиты Сигне Рийсало. Фото: Mihkel Maripuu

Представленный центристами и тремя оппозиционными партиями законопроект о повышении семейных пособий, с которым Партия реформ в нынешнем его виде не согласна, поступит на первое чтение в парламент 30 мая. Если за это время найти компромисс не получится, он может стать роковым для правительства, пишет Postimees.

Председатель парламентской фракции Центристской партии Яанус Карилайд сказал, что в политике нужно всегда быть готовыми ко всему, а нахождение у власти любой ценой не может являться основной целью. Он добавил, что для его партии важно, чтобы законопроект прошел, и риски все осознают.

По словам заместителя председателя Партии реформ Юргена Лиги, не годится разбрасываться деньгами в таком виде, это не по силам и государству: «Чисто с финансовой и социальной точки зрения – это полный идиотизм. Я считаю, что такого правительства, в котором сотрудничают и занимаются делом сообща, больше нет».

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