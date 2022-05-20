Представленный центристами и тремя оппозиционными партиями законопроект о повышении семейных пособий, с которым Партия реформ в нынешнем его виде не согласна, поступит на первое чтение в парламент 30 мая. Если за это время найти компромисс не получится, он может стать роковым для правительства, пишет Postimees.
Для подписчиков
Законопроект об изменении семейных пособий держит отношения в коалиции в напряжении
Законопроект об изменении семейных пособий держит отношения в коалиции в напряжении
Председатель парламентской фракции Центристской партии Яанус Карилайд сказал, что в политике нужно всегда быть готовыми ко всему, а нахождение у власти любой ценой не может являться основной целью. Он добавил, что для его партии важно, чтобы законопроект прошел, и риски все осознают.