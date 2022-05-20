Законопроект об изменении семейных пособий держит отношения в коалиции в напряжении

Председатель парламентской фракции Центристской партии Яанус Карилайд сказал, что в политике нужно всегда быть готовыми ко всему, а нахождение у власти любой ценой не может являться основной целью. Он добавил, что для его партии важно, чтобы законопроект прошел, и риски все осознают.