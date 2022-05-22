История ⟩ От недоверия к признанию: сто лет назад в Таллинне начали курсировать первые автобусы

Причин тому несколько. Во-первых, техническое состояние нового вида транспорта. Первые нерегулярные автобусы появились на улицах города еще в начале 1900-х годов, причем зачастую это были перестроенные грузовые машины, на которых вместо кузова красовалось подобие салона.

Такой гибрид грузовой машины зачастую нанимали крупные предприятия, нуждающиеся в перевозке рабочих из жилых районов на производство. Мощность двигателей оставляла желать лучшего, и автобус мог заглохнуть на каком-либо более-менее заметном пригорке. Вероятно, большой уверенности такие автобусы не внушали, и горожане отдавали предпочтение альтернативным средствам передвижения.

Во-вторых, к этому времени в Таллинне успешно функционировала сеть трамвайных линий, запущенная еще в 1888 году. Она частично приостановила работу во время Первой мировой и Освободительной войны, но быстро вернулась в эксплуатацию. Автобусов же было мало и никакого четкого расписания у них не было. К концу 1922 года во всей Эстонии было зарегистрировано в общей сложности всего 22 автобуса (для сравнения – в то же время в Эстонии было 110 легковых автомобилей, 34 грузовых машины и 57 мотоциклов). К 1940 году число автобусов достигнет почти 300, при этом большая часть продолжала работать именно в городах.

В-третьих, городское движение в 1920-х, конечно, сильно уступало по интенсивности современному, но было весьма хаотичным и небезопасным. Не везде были выделены отдельные тротуары для пешеходов, поскольку транспорт ходил и по узким улочкам Старого города. Большинство дорог было вымощено камнем, что едва ли способствовало плавному передвижению на каком-либо виде транспорта.

Конечная автобусов на перекрестке современных улиц Фельманни и Коллане в микрорайоне Рауа. На заднем плане здание 21-й школы. 1920-е годы. Фото: ajapaik.ee

Параллельно с первыми автобусами и автомобилями продолжали ездить конные повозки, трамваи, а также многочисленные велосипеды. В те годы надлежало регистрировать и двухколесный транспорт, поэтому нам известно, что в Таллинне в начале 1920-х насчитывалось около 5000 велосипедов и в 1928 году – 53 тысячи. Общепринятых правил дорожного движения и системы сертификации водителей в Эстонии еще не было. Первые дорожные знаки и регулировщики на перекрестках стали появляться в Таллинне лишь к концу десятилетия. Многие люди, приехавшие из сельской местности, впервые видели диковинный транспорт и пугались обилия звуков, разнообразного и казавшегося им интенсивным движения.

Все это неминуемо приводило к большому количеству дорожно-транспортных происшествий. Единственное обстоятельство, которое несколько спасало ситуацию – ограничение скорости, что в Таллинне в конце 1920-х составляло 25 км/час. До этого для автобусов оно было всего лишь 15 км/час, причем в повороты предписывалось заходить еще медленнее. Но даже несмотря на это, многие местные жители приняли автобусы в штыки и писали городским властям жалобы на то, что проезжающий мимо их дома транспорт вызывает вибрацию, от которой в квартирах осыпается штукатурка.

Пионером регулярного автобусного сообщения в столице принято считать тартуского предпринимателя и инженера Фромхольда Кангро, который доставил в Эстонию из Германии пять подержанных двухэтажных автобусов марки Daimler. Среди других более знакомых производителей в автопарке тех лет часто встречались, например, американские Ford и Dodge, а также итальянский Fiat. Первую линию Кангро запустил в мае 1922 года по маршруту от Русского рынка (сейчас на этом месте парк Таммсааре рядом с отелем Viru) практически до современного автовокзала на Тартуском шоссе. Маршрут состоял из пяти остановок в один конец.

В течение года число автобусных линий было увеличено до шести, и на автобусах стало возможным попасть из центра города в том числе в Каламая, район современного ипподрома и в Пирита-Козе. Продлили и первую линию, которая теперь сворачивала внутрь современного микрорайона Рауа, где находилась конечная остановка.

Автобус пересекает Ратушную площадь. Таллинн, 1920-е годы. Фото: Артур Калм/Национальный архив

Стоит отметить, что летом число линий возрастало, а зимой сокращалось – автобусы плохо ездили по заснеженным улицам. К 1924 году в Таллинне и его окрестностях курсировало в общей сложности 32 автобуса, но это не спасло предприятие Кангро от угасания и банкротства, и в 1926 году его автобусы перешли фирме Mootor. С годами нарастали и требования, которые городские власти предъявляли к техническому состоянию автобусов и безопасности перевозок. Немаловажную роль играла и постоянная конкуренция с трамваем: последний к 1920-м годам был уже привычным и устоявшимся транспортом. В 1920-х старые конки стали перестраивать в современные трамваи, которые ходили на моторе, а сеть маршрутов постоянно росла.