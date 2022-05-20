Профсоюзы призвали работодателей к срочным переговорам по минимальной зарплате

Об этом сообщила пресс-служба ЦСПЭ, отметив, что профсоюз предложил работодателям, а также министерствам социальных дел и финансов также безотлагательно приступить к трехсторонним переговорам о повышении не облагаемого подоходным налогом минимума.

Правление ЦСПЭ обсудило на двух своих последних собраниях ситуацию, сложившуюся в условиях нынешней высокой инфляции и решило внести официальное предложение уравнять государственную ставку минимальной зарплаты и не облагаемый налогом минимум на уровне 700 евро с 1 июля текущего года.

«Совместное действие изменений позволит работнику, получающему минимальную зарплату, получить 95 евро прежде всего для того, чтобы справиться с последствиями роста цен. Заказанное в трехстороннем порядке исследование в сфере минимальной зарплаты показало, что повышение минималки не оказывает сколько-нибудь существенного влияния на темпы и размеры инфляции и что влияние минимальной зарплаты в уменьшающемся объеме влияет на зарплаты, которые находятся ниже уровня зарплатной медианы», – пояснил лидер профсоюзов Пеэп Петерсон.

По его словам, проведенные департаментом статистики исследования показали, что весь доход лиц, получающих минимальную зарплату, уходит на вынужденные расходы – в первую очередь, на продукты питания и на коммунальные расходы, в том числе, на электричество и на отопление.

«Рост цен на вынужденные расходы в последнее время был выше агрерированного на широкой основе роста индекса потребительских цен», – отметил Петерсон, ссылаясь на данные департамента статистики.

По данным профсоюзов, рост суммарных расходов лиц, получающих минимальную зарплату, составил более 120 евро в месяц.

Пару недель назад лидер союза работодателей Арто Аас сообщил в интервью BNS, что первоначальная оценка перспектив внеочередного повышения зарплат вызывает у работодателей скепсис.

«Всего четыре месяца назад, 1 января, минимальная зарплата выросла на 70 евро, то есть, на 12 процентов за год. Это был очень быстрый рост, ничего похожего в недавней истории не было. Кроме того, в прошлые годы рост минимальной зарплаты всегда опережал инфляцию», – прокомментировал Арто Аас.

Он добавил, что нет и опыта повышать минималку дважды в год. «Непосредственно минимальную зарплату в Эстонии получают 3-4 процента работников, однако последствия ее повышения будут все же шире. В дополнение к влиянию на фонд зарплаты работодателей с этой темой связаны также целый ряд расходов государственного и местного секторов, в том числе, плата за места в детских садах во многих местных самоуправлениях. Принимая решение о повышении, следует учесть и все эти риски и влияние. Вместе с тем следует взвесить, как бы повлиял рост минимальной зарплаты на увеличение безработицы», – подчеркнул он.