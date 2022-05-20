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Во время учений порядок не пострадает: полицейские попадают на «Еж» только с разрешения начальства

rus.postimees.ee
Во время учений порядок не пострадает: полицейские попадают на «Еж» только с разрешения начальства
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Полицейские проверяют прибывающих в Эстонию в Икла. Фото иллюстративное.
Полицейские проверяют прибывающих в Эстонию в Икла. Фото иллюстративное. Фото: Mailiis Ollino/Pärnu PM

Действуют ли и какие исключения для стражей порядка во время идущих сейчас крупных учений «Ёж», объяснил Postimees главный специалист отдела кадров Департамента полиции и погранохраны.

«Поскольку полицейские работают на должностях по охране государства, в любом случае мы просим Силы обороны освободить их от военных сборов, поскольку в отличие от кризисных ситуаций у сотрудников полиции имеются свои задачи по гособороне», - объяснила главный специалист отдела кадров Катрин Пярн.

Однако она уточнила, что если кто-то из полицейских сам хочет принять участие в учениях, он может это сделать. Правда, в том случае, если это позволят служебные обязанности и уход согласован с руководством: «В то же время, полицейские очень часто участвуют в совместных учениях с Силами обороны и Кайтселийтом, поскольку внутренняя безопасность является одной из частей гособорны».

В учениях «Ёж-2022» принимают участие 1-я пехотная бригада, 2-ая пехотная бригада, командование службы тыла, ВВС, морские силы, командование войск киберобороны, командование военных спецопераций, военная полиция и подразделения наземной обороны. Кроме эстонцев в учениях принимают участие подразделения стран союзников и партнеров.

«Ёж» - это крупнейшие учения Сил обороны, которые проводятся раз в три-четыре года вместо обычных учений «Весенний шторм». Прежде учения «Ёж» проводились в 2008, 2015 и 2018 годах.

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