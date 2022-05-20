Во время учений порядок не пострадает: полицейские попадают на «Еж» только с разрешения начальства

«Поскольку полицейские работают на должностях по охране государства, в любом случае мы просим Силы обороны освободить их от военных сборов, поскольку в отличие от кризисных ситуаций у сотрудников полиции имеются свои задачи по гособороне», - объяснила главный специалист отдела кадров Катрин Пярн.

Однако она уточнила, что если кто-то из полицейских сам хочет принять участие в учениях, он может это сделать. Правда, в том случае, если это позволят служебные обязанности и уход согласован с руководством: «В то же время, полицейские очень часто участвуют в совместных учениях с Силами обороны и Кайтселийтом, поскольку внутренняя безопасность является одной из частей гособорны».