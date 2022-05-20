Действуют ли и какие исключения для стражей порядка во время идущих сейчас крупных учений «Ёж», объяснил Postimees главный специалист отдела кадров Департамента полиции и погранохраны.
Во время учений порядок не пострадает: полицейские попадают на «Ежа» только с разрешения начальства
«Поскольку полицейские работают на должностях по охране государства, в любом случае мы просим Силы обороны освободить их от военных сборов, поскольку в отличие от кризисных ситуаций у сотрудников полиции имеются свои задачи по гособороне», - объяснила главный специалист отдела кадров Катрин Пярн.
Однако она уточнила, что если кто-то из полицейских сам хочет принять участие в учениях, он может это сделать. Правда, в том случае, если это позволят служебные обязанности и уход согласован с руководством: «В то же время, полицейские очень часто участвуют в совместных учениях с Силами обороны и Кайтселийтом, поскольку внутренняя безопасность является одной из частей гособорны».
В учениях «Ёж-2022» принимают участие 1-ая пехотная бригада, 2-ая пехотная бригада, командование службы тыла, ВВС, морские силы, командование войск киберобороны, командование военных спецопераций, военная полиция и подразделения наземной обороны. Кроме эстонцев в учениях принимают участие подразделения стран союзников и партнеров.
«Ёж» - это крупнейшие учения Сил обороны, которые проводятся раз в три-четыре года вместо обычных учений «Весенний шторм». Прежде учения «Ёж» проводились в 2008, 2015 и 2018 годах.