Экономика ⟩ Государство не хочет использовать дешевое местное топливо. Почему?

Однако государство не спешит сделать шаг навстречу. Вместо этого все чаще говорят о возможных перебоях с поставками газа.

Технический директор Viru Keemia Grupp (VKG) Меэлис Элдерманн предположил, что в централизованном теплоснабжении Эстония могла бы заменить российский газ отечественным сланцевым маслом, которое имеет более высокую теплотворную способность и более низкую цену.

Отвечая на вопросы Рийгикогу, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас заявил, что Эстония начнет использовать местное сланцевое масло только в случае отсутствия альтернативы – т.е. природного газа.

Таави Аас. Фото: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

«Это вероятный вариант, который мы рассматривали как одну из возможностей в случае дефицита газа, – сказал Аас. – Сегодня мы работаем над тем, чтобы у нас были газ и сжиженный природный газ (СПГ), это наш первоочередной план. Мы вернемся к маслу, когда все другие варианты будут исчерпаны».

Переговоры между сетевым оператором Elering, предприятием Pakrineeme Sadam, принадлежащим энергетическому концерну Alexela, и фирмой Infotar, владельцем которой является Eesti Gaas, о строительстве СПГ-терминала в Палдиски были приостановлены на прошлой неделе, однако в эту среду при посредничестве министра экономики Таави Ааса стороны достигли временных договоренностей. Речь идет о строительстве причала, необходимого для швартовки газовых танкеров. Позиция Министерства экономики и коммуникаций (МЭК) в отношении сланцевого масла уже не является однозначно отрицательной, но ответственность за выбор вида топлива возлагается на предпринимателей.

Предприниматели должны выбрать

По словам вице-канцлера энергетики и минеральных ресурсов MЭК Тимо Татара, природный газ не может быть повсеместно заменен жидким топливом. Однако там, где это возможно, жидкое топливо обеспечивает гибкость, чтобы справиться с возможными перебоями в подаче газа.

«С этой целью мы находимся в постоянном контакте с представителями сектора централизованного теплоснабжения и Департамента конкуренции и призываем компании быть готовыми к переходу на альтернативные жидкие виды топлива, – отметил Татар. – Особенно важна гибкость, чтобы в случае нехватки газа для всех потребителей газоснабжение можно было оставить только тем, у кого нет замены».

МЭК в своих выступлениях все чаще ссылается на перебои с подачей газа. О них говорил в понедельник в Рийгикогу и Таави Аас. Он представил пакет поправок к закону, направленных против перебоев с поставками. Ответственность за выбор альтернативных энергоносителей министерство возлагает на компании.

«Мы считаем, – сказал Татар, – что в долгосрочной перспективе решениями для централизованного теплоснабжения будут возобновляемое биотопливо, тепловые насосы в сочетании с местными решениями по производству возобновляемой энергии».