В то время когда Эстония перестала покупать у России газ и возникла неопределенность с поставками сжиженного природного газа, местные предприниматели протягивают руку помощи государству.
Экономика ⟩ Государство не хочет использовать дешевое местное топливо. Почему?
Однако государство не спешит сделать шаг навстречу. Вместо этого все чаще говорят о возможных перебоях с поставками газа.
Технический директор Viru Keemia Grupp (VKG) Меэлис Элдерманн предположил, что в централизованном теплоснабжении Эстония могла бы заменить российский газ отечественным сланцевым маслом, которое имеет более высокую теплотворную способность и более низкую цену.
Отвечая на вопросы Рийгикогу, министр экономики и инфраструктуры Таави Аас заявил, что Эстония начнет использовать местное сланцевое масло только в случае отсутствия альтернативы – т.е. природного газа.
«Это вероятный вариант, который мы рассматривали как одну из возможностей в случае дефицита газа, – сказал Аас. – Сегодня мы работаем над тем, чтобы у нас были газ и сжиженный природный газ (СПГ), это наш первоочередной план. Мы вернемся к маслу, когда все другие варианты будут исчерпаны».
Переговоры между сетевым оператором Elering, предприятием Pakrineeme Sadam, принадлежащим энергетическому концерну Alexela, и фирмой Infotar, владельцем которой является Eesti Gaas, о строительстве СПГ-терминала в Палдиски были приостановлены на прошлой неделе, однако в эту среду при посредничестве министра экономики Таави Ааса стороны достигли временных договоренностей. Речь идет о строительстве причала, необходимого для швартовки газовых танкеров. Позиция Министерства экономики и коммуникаций (МЭК) в отношении сланцевого масла уже не является однозначно отрицательной, но ответственность за выбор вида топлива возлагается на предпринимателей.
Предприниматели должны выбрать
По словам вице-канцлера энергетики и минеральных ресурсов MЭК Тимо Татара, природный газ не может быть повсеместно заменен жидким топливом. Однако там, где это возможно, жидкое топливо обеспечивает гибкость, чтобы справиться с возможными перебоями в подаче газа.
«С этой целью мы находимся в постоянном контакте с представителями сектора централизованного теплоснабжения и Департамента конкуренции и призываем компании быть готовыми к переходу на альтернативные жидкие виды топлива, – отметил Татар. – Особенно важна гибкость, чтобы в случае нехватки газа для всех потребителей газоснабжение можно было оставить только тем, у кого нет замены».
МЭК в своих выступлениях все чаще ссылается на перебои с подачей газа. О них говорил в понедельник в Рийгикогу и Таави Аас. Он представил пакет поправок к закону, направленных против перебоев с поставками. Ответственность за выбор альтернативных энергоносителей министерство возлагает на компании.
«Мы считаем, – сказал Татар, – что в долгосрочной перспективе решениями для централизованного теплоснабжения будут возобновляемое биотопливо, тепловые насосы в сочетании с местными решениями по производству возобновляемой энергии».
Использование сланцевого масла вместо природного газа означало бы применение более дешевого топлива с более стабильной стоимостью, но растущие экологические сборы бьют по производству сланцевого масла. «Использование сланцевого масла подтвердило бы, что применяемый до сих пор подход был ошибочным и рискованным, а государственный стратегический ресурс – горючий сланец – по-прежнему играет важную роль в поддержке экономики Эстонии», — объяснила Ирина Боенко.
Сланцевое масло дешевле природного газа. «В Эстонии не производились расчеты окупаемости альтернативных источников, потому что тогда обнаружились бы явные свидетельства недостатков нынешней энергетической политики и необходимости ее изменения», — продолжила Боенко. Viru Keemia Grupp производит около 700 000 тонн сланцевого масла в год, этого более чем достаточно для покрытия потребностей Эстонии.
Руководитель выпускающего биогаз АО Estonia Яанус Марранди сообщил: «У нас есть возможность производить биогаз в количестве одного тераватт-часа, или почти пятую часть нынешних потребностей Эстонии». Сейчас эта цифра составляет пять тераватт-часов.
К сожалению, производственные мощности не могут быть быстро увеличены. Для выпуска четырех тераватт-часов потребуется 30 биогазовых установок в дополнение к нынешним пяти-шести. «Обеспечить это к следующему отопительному сезону невозможно, потому что для этого необходимы инвестиции и три-четыре года», — признал Марранди.
Замена требует времени
По словам Татара, увеличение производства биометана в Эстонии в долгосрочной перспективе является разумным и необходимым как для сельского хозяйства, так и для других секторов экономики. Однако роста производства невозможно достичь в течение нескольких месяцев. «Каждый кубический метр биометана, произведенного в Эстонии, снижает потребность в покупке такого же количества природного газа. Но перевести все потребление на биометан к концу года не представляется возможным, потому что у нас так быстро не возникнет дополнительного производства».
Как отметил Марранди, инвесторы заинтересованы в строительстве новых биогазовых установок, но необходим четкий сигнал со стороны политиков, потому что в нынешние неспокойные времена на такие крупные инвестиции никто не решается. «Все разговоры так и остались абстрактными, в то время как нужно было бы согласовать конкретную программу действий», – уточнил Марранди.
Биогазовые установки означают не только увеличение производства газа, но также помогают сократить количество парниковых газов. При производстве одного литра молока на долю метана приходится более 40 процентов от общего количества образующихся парниковых газов. Было бы победой собрать 30 процентов газа, выделяемого при производстве молока в Эстонии. Еще одной победой, по мнению Марранда, станет децентрализованное производство энергии из собственного сырья. И третьей – высокотехнологичные рабочие места и дополнительные возможности по всей Эстонии. Это также могло бы стать стимулом для расширения производства молока.
«Если цена на газ останется такой же, как сейчас, биометан можно производить без каких-либо дотаций, – сказал руководитель АО Estonia. – Это не означало бы выигрыша в цене, но все деньги, которые в настоящее время уходят на оплату газа, останутся здесь».
По словам Татара, важной предпосылкой развития рынка биометана является достаточное потребление газа, позволяющее обслуживать сети. По этому сейчас важно как наращивание мощностей доставки СПГ для обеспечения развития рынка газообразного топлива, так и разработка экологически чистых видов топлива, которые позволят осуществлять постепенный переход от ископаемых к возобновляемым газам. Инфраструктура, построенная для природного газа, подходит и для зеленого газа.