Двух теннисистов заподозрили в договорном матче на «Ролан Гаррос»

Отмечается, что пока официального расследования со стороны органов юстиции не начато. В Федерации тенниса Франции также заявили, что «дела нет».

456-я ракетка мира Села и 133-й номер мирового рейтинга Миральес 16 мая встречались в первом раунде квалификации турнира в Париже. Испанец победил со счетом 6:3, 6:0, причем второй сет длился всего 16 минут, однако за это время в трех странах (Украина, Кипр и Армения) были зафиксированы аномально высокие ставки.

Как отмечает Times of Israel, Села отверг все подозрения, заявив, что недавно перенес травму и потому у него было мало шансов переиграть испанца, а также пообещал посоветоваться с юристами по возвращении в Израиль, чтобы «отреагировать на эту странную огласку».