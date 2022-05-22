Цены на бензин растут: хоть лошадь покупай!

На состояние середины мая бензин марки 95 стоил в Харьюмаа 1,959 евро за литр, 98-й обойдется в 2,009 евро, а дизельное топливо – 1,898 евро за литр.

Организатор тренингов Пирет Бярг рассказала, что ездит на своей машине редко и только при крайней необходимости. «Мы ездим только по работе и в магазин». Бярг пояснила, что поскольку она живет в местности, где общественный транспорт не ходит, то у нее просто нет другой возможности добраться на работу. Она занимается обучением людей и, чтобы добраться до клиентов, вынуждена использовать автомобиль.

Несмотря на быстрый рост цен, женщине пока не пришлось урезать продуктовую корзину. «Продуктов покупаем и так немного – у нас свои поля. Покупаем лишь молоко, белый и черный хлеб, да и все. У нас нет привычки приобретать готовую еду. Если дойдет до того, что утром придется варить кашу без молока, то это будет совсем печально», – говорит она.

Бярг думает, что в сложившейся ситуации придется взвесить и вариант совершения некоторых поездок на лошади. «Возможность есть, земля есть, но на лошадке далеко не ускакать. Если только в пределах Харьюмаа. Это у нас запасной вариант, который пока выглядит экзотично и романтично», – размышляет Берг, сохраняя надежду на то, что до такой жизни дело не дойдет.

Юри уже вышел на пенсию, но по-прежнему занимается древесиной. «Ситуация давит, но если взглянуть на Украину, то ясно, что у нас все просто прекрасно. Кто готов трудиться – тот всегда справится». Юри предполагает, что если цена на бензин перевалит за два евро, то ему придется выходить на работу три дня в неделю вместо пяти.

Хейко признался, что в его распоряжении лучший автомобиль во всем мире, потому что его заправляет работодатель. «За свои кровные разъезжаю редко. Организовываю все так, чтобы параллельно с работой заниматься и личными делами, ограничиваю количество поездок», - говорит Хейки.

Майт Руумет работает в фирме Matogard OÜ, которая торгует землей для растений. Он рассказывает, что в данный момент у них самый интенсивный рабочий период в году, поскольку товар нужно развозить по всей Эстонии и Латвии. У них нет никакой альтернативы автотранспорту. «В конце концов, это подстегнет рост и наших цен. Горючее можно сравнить с хлебом – ты не можешь установить для себя ценовую планку, при превышении которой просто отказываешься от покупки. Приходится приспосабливаться».