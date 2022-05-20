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Selver: сегодняшний уровень цен cохранится

rus.postimees.ee
Selver: сегодняшний уровень цен cохранится
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Paide Selveri kategooriajuht Mari-Liis Laul (vasakul) ja juhataja Kristi Nõmm tulid kontorist appi kaupluse kuivaineriiuleid täitma, sest need tühjenevad viimasel ajal tavapäraset kiiremini.
Paide Selveri kategooriajuht Mari-Liis Laul (vasakul) ja juhataja Kristi Nõmm tulid kontorist appi kaupluse kuivaineriiuleid täitma, sest need tühjenevad viimasel ajal tavapäraset kiiremini. Фото: Anne Põder

По словам главы пресс-службы Selver Риво Вески, значительный рост цен на продукты питания, выражающийся в двузначном числе процентов,  вероятно, продолжатся до октября. Дальнейший уровень цен, вероятно, останется стабильным, и последующее развитие событий будет зависеть от того, что происходит в других странах.

«Рост цен на продовольственные товары в апреле достиг рекордных 14,6 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Цены на энергоносители, а также мировые рыночные цены на зерно, мясо и маслопродукты и доступность этих продуктов оказывают существенное влияние на пищевую промышленность", - сказал Вески BNS.

В случае с фруктами, овощами и зерновыми продуктами Вески в качестве дополнительного определяющего фактора указывает, насколько хорошим или плохим будет урожай в этом году. «Мы уже можем предположить, что из-за войны урожай зерна будет получен с меньшего количества гектаров земли, чем раньше, что также означает дальнейшее повышение цен», — заявил он.

По словам директора по ассортименту и закупкам Prisma Peremarket Каймо Нийтару, рост цен на продукты питания действительно уже достиг магазинов, и поскольку неопределенность в мировой экономике сохраняется, со стороны производителей продолжают приходить сообщения о росте цен на факторы производства.

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