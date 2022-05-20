По словам главы пресс-службы Selver Риво Вески, значительный рост цен на продукты питания, выражающийся в двузначном числе процентов, вероятно, продолжатся до октября. Дальнейший уровень цен, вероятно, останется стабильным, и последующее развитие событий будет зависеть от того, что происходит в других странах.
Selver: сегодняшний уровень цен cохранится
«Рост цен на продовольственные товары в апреле достиг рекордных 14,6 процента по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Цены на энергоносители, а также мировые рыночные цены на зерно, мясо и маслопродукты и доступность этих продуктов оказывают существенное влияние на пищевую промышленность", - сказал Вески BNS.
В случае с фруктами, овощами и зерновыми продуктами Вески в качестве дополнительного определяющего фактора указывает, насколько хорошим или плохим будет урожай в этом году. «Мы уже можем предположить, что из-за войны урожай зерна будет получен с меньшего количества гектаров земли, чем раньше, что также означает дальнейшее повышение цен», — заявил он.
По словам директора по ассортименту и закупкам Prisma Peremarket Каймо Нийтару, рост цен на продукты питания действительно уже достиг магазинов, и поскольку неопределенность в мировой экономике сохраняется, со стороны производителей продолжают приходить сообщения о росте цен на факторы производства.