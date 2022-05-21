Английская привычка. История чая

Пока весна с переменным успехом пытается взять верх над ветрами и низкими температурами, нам остается только наблюдать за этим с безопасного расстояния с чашкой согревающего чая. А как правильно заваривать чай, стоит спросить у одной из самых чаепьющих наций мира - англичан, ведь именно они ответственны за современные европейские традиции употребления чая.

Не так давно на просторах социальных сетей появилось видео американки, которая показывает, как делать “английский чай”. И пока мы пытаемся разобрать, кто кричит громче – азиаты при виде непромытого риса или англичане при виде такого “чая”, мы наблюдаем, как та самая мадам и ее дочь разогревают в микроволновке воду, сахар и молоко (в равных пропорциях) и макают в это чайный пакетик.

Пожалуй, это было самым неуважительным попранием англо-американских условностей с тех пор, как группа неприлично одетых бостонцев швырнула в гавань партию чайных листьев.

Как же так вышло, что этот непритязательный горьковатый напиток до смешного стал цениться в Великобритании и не только?

Кажется, чай – самая английская вещь, которую только можно представить…пока вы не потратите меньше минуты на поиски в интернете. Выращивается он в Китае, Индии, Африке, где угодно, но не в Британии; больше всего употребляют чая в Турции, а чайный пакетик придумал американец. Даже самый известный британский секретный агент Джеймс Бонд презирает чай, называя его опиумом для народа и причиной распада Британской империи.

Первой любительницей чая оказалась тоже вовсе не англичанка, а португальская принцесса, жена британского короля Карла II. И, несмотря на все старания мужа прекратить безобразное распространение чайных домов, которые он считал рассадником неугодных политических идей, традиция чаепития была введена сначала при дворе, а затем проникла во все дома Британии. Усложнившиеся условия торговли с Китаем вынудили англичан начать выращивать чай в своих индийских, цейлонских и африканских колониях. Ост-индская компания быстро подхватила инициативу и монополизировала торговлю листьями, а высокие налоги привели к распространению контрабанды. Благодаря этому больший успех возымел именно черный чай: он был дешевле и намного сложнее для подделки.

В конце 18-го века налог на чай снизился в 10 раз, и внезапно средство для утоления жажды с кофеином стало доступным для большинства. Теперь подражать известному “пятичасовому чаю” смогли не только самые обеспеченные дома Британии.

В континентальной Европе и Скандинавии чай так и не смог занять лидирующие позиции, эти страны остаются преимущественно “кофейными”, а вот в Англии чай стал национальным напитком.