Не так давно в соцсетях появилось видео американки, показывающей, как делать «английский чай». Она разогревала в микроволновке воду, сахар и молоко в равных пропорциях, после чего погружала в эту жидкость чайный пакетик. Это было самое вопиющее нарушение конвенций с тех пор, как в декабре 1773 года переодетые индейцами бостонцы вытряхнули с английского корабля партию чая, что послужило поводом к войне за независимость.
Английская привычка. История чая
Пока весна с переменным успехом пытается взять верх над ветрами и низкими температурами, нам остается только наблюдать за этим с безопасного расстояния с чашкой согревающего чая. А как правильно заваривать чай, стоит спросить у одной из самых чаепьющих наций мира - англичан, ведь именно они ответственны за современные европейские традиции употребления чая.
Не так давно на просторах социальных сетей появилось видео американки, которая показывает, как делать “английский чай”. И пока мы пытаемся разобрать, кто кричит громче – азиаты при виде непромытого риса или англичане при виде такого “чая”, мы наблюдаем, как та самая мадам и ее дочь разогревают в микроволновке воду, сахар и молоко (в равных пропорциях) и макают в это чайный пакетик.
Пожалуй, это было самым неуважительным попранием англо-американских условностей с тех пор, как группа неприлично одетых бостонцев швырнула в гавань партию чайных листьев.
Как же так вышло, что этот непритязательный горьковатый напиток до смешного стал цениться в Великобритании и не только?
Кажется, чай – самая английская вещь, которую только можно представить…пока вы не потратите меньше минуты на поиски в интернете. Выращивается он в Китае, Индии, Африке, где угодно, но не в Британии; больше всего употребляют чая в Турции, а чайный пакетик придумал американец. Даже самый известный британский секретный агент Джеймс Бонд презирает чай, называя его опиумом для народа и причиной распада Британской империи.
Первой любительницей чая оказалась тоже вовсе не англичанка, а португальская принцесса, жена британского короля Карла II. И, несмотря на все старания мужа прекратить безобразное распространение чайных домов, которые он считал рассадником неугодных политических идей, традиция чаепития была введена сначала при дворе, а затем проникла во все дома Британии. Усложнившиеся условия торговли с Китаем вынудили англичан начать выращивать чай в своих индийских, цейлонских и африканских колониях. Ост-индская компания быстро подхватила инициативу и монополизировала торговлю листьями, а высокие налоги привели к распространению контрабанды. Благодаря этому больший успех возымел именно черный чай: он был дешевле и намного сложнее для подделки.
В конце 18-го века налог на чай снизился в 10 раз, и внезапно средство для утоления жажды с кофеином стало доступным для большинства. Теперь подражать известному “пятичасовому чаю” смогли не только самые обеспеченные дома Британии.
В континентальной Европе и Скандинавии чай так и не смог занять лидирующие позиции, эти страны остаются преимущественно “кофейными”, а вот в Англии чай стал национальным напитком.
Но завоевал чай сердца британцев еще и потому, что оказался полезным. Он заменил пиво и вино, употребляемое на завтрак, обед и ужин; кипяченая вода помогла бороться с холерой; чай, подслащенный сахаром и молоком, заряжал энергией рабочих, а “5 o’clock tea” помогал продержаться до позднего ужина. Чай лился рекой, а безумный шляпник и компания развлекались и давали наставления Алисе.
Создательница видео в TikTok помогла нам убедиться в религиозной привязанности англичан к чаю, но ей также удалось выявить и ошибку в системе: оказывается, договориться о том, как же правильно готовить чай, англичане не могут.
Икона викторианского домохозяйства миссис Битон настаивала на том, что чай необходимо заваривать в глиняном горшке с кипящей водой и щепоткой соды; Джордж Оруэлл стонал о том, что чайные пакетики — это тюрьма для листьев. С точки зрения науки вы скорее всего совершаете лишь одну ошибку - не завариваете чай достаточно долго. Все, что нужно сделать, это залить чайные листья или пакетик только что вскипевшей водой и через пять минут вас будет ждать насыщенный напиток оптимальной температуры (но не пытайтесь сжульничать и ускорить процесс, выжимая чайный пакетик, так вы только усилите горечь).
Рассыпной чай или пакетики? Поскольку лучшие листья отбираются для рассыпного чая, используя его, вы с большей вероятностью получите более глубокий вкус. Но утверждение, что пакетированный чай никогда не сравнится с рассыпным, часто ошибочно. Многие производители делают чайные пакетики в разы превосходящие по качеству рассыпные чаи других широко известных компаний (не будем показывать пальцем).
В идеале сервировать чай нужно в фарфоровой посуде, но главным запретом являются стаканчики из пенопласта, которые часто используются на ярмарках; вступая в реакцию с чаем, этот материал делает его менее насыщенным. Если вы живете в местности с жесткой водой, стоит рассмотреть использование фильтра. На вкусовые качества чая могут повлиять даже такие факторы как цвет чашки; мозг может воспринимать кружку красного цвета как спелые ягоды и чай будет казаться слаще.
Что должно идти первым: молоко или чай? И на этот счет англичане устраивают дебаты. Считается, что молоко стали наливать первым, чтобы уберечь хрупкий фарфор от резкого перепада температуры. Но теперь, когда 95% англичан заваривают чайные пакетики в кружке, молоко, пожалуй, лучше наливать после. Так вы лучше определите необходимое количество молока и дадите чаю лучше завариться.
Если же вы хотите пить чай, как настояний англичанин, важно решить, как именно вы любите заваривать его, а потом начать считать этот способ единственно верным и костьми лечь, защищая его.
Чтобы найти лучшую чашку чая, не стоит отправляться дальше своего чайника. Она уже ждет вас в вашей гостиной, где вы насладитесь просмотром любимого сериала или чтением хорошей книги. В конце концов, лучшая чашка чая - это та, что дарит вам больше наслаждения.