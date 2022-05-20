В парке Лёвенру в июне начинаются бесплатные тренировки по футболу

«Мы рады продолжить начатый в прошлом году проект и предложить молодежи бесплатные футбольные тренировки. Наша цель — показать детям простые,но интересные способы провести время на свежем воздухе и предложить перейти из мира гаджетов во двор», — прокомментировала мероприятие Катрин Лагерест, менеджер футбольного клуба FC FLORA. - Приглашаем молодежь приобщится к спорту, ведь футбол подходит девочкам и мальчикам всех возрастов и помогает преодолеть языковой барьер. Ждем вас каждое воскресенье!»

Футбольный клуб FC FLORA, домашним стадионом которого является «Котка», регулярно тренирует более 1000 детей.

«При поддержке норвежского финансирования и Министерства юстиции бесплатные по футболу для детей проходят в рамках совместного проекта управы Кристийне и FC Flora, что является прекрасной возможностью начать играть в футбол. Мы хотим предоставить жителям района больше возможностей для занятий спортом на открытом воздухе, а организация массовых тренировок — одна из самых популярных возможностей. До парка Лёвенру легко добраться на общественном транспорте или велосипеде", - сказал старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.