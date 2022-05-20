Пт, 20.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing

Назван бюджет теннисного турнира категории WTA 250 в Таллинне

rus.postimees.ee
Назван бюджет теннисного турнира категории WTA 250 в Таллинне
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Аллар Хинт, Анетт Контавейт, Михаил Кылварт.
Аллар Хинт, Анетт Контавейт, Михаил Кылварт. Фото: Konstantin Sednev

Бюджет теннисного турнира категории WTA 250, который осенью впервые пройдет в Таллинне, составит около 1,2 млн евро, сообщает rus.err.ee.

Такие данные в пятницу в прямом эфире утреннего шоу "Кофе+" на телеканале ETV+ раскрыл член правления Союза тенниса Эстонии Тоомас Куум.

"Изначально предполагалось, что бюджет составит примерно 1,5 млн евро, но в итоге эта цифра была снижена до 1,2 млн евро", - сказал Куум. Треть бюджета составит дотация от Таллинна.

Теннисный турнир категории WTA-250 пройдет в Таллинне с 26 сентября по 2 октября 2022 года.

Ключевые слова
Наверх