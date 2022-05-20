Назван бюджет теннисного турнира категории WTA 250 в Таллинне

Такие данные в пятницу в прямом эфире утреннего шоу "Кофе+" на телеканале ETV+ раскрыл член правления Союза тенниса Эстонии Тоомас Куум.

"Изначально предполагалось, что бюджет составит примерно 1,5 млн евро, но в итоге эта цифра была снижена до 1,2 млн евро", - сказал Куум. Треть бюджета составит дотация от Таллинна.