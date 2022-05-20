Торговые сети: у нас достаточно рабочих мест для украинцев

«Prisma рада предложить работу в своих магазинах украинским беженцам, которые хотят работать в сфере торговли. На данный момент заключено более 20 трудовых договоров, с еще большим количеством желающих проведены собеседования, так что это число обязательно будет прибавляться. Мы можем предложить вакансии в общей сложности для 50 человек, почти половина из которых сейчас заполнена», — рассказала руководитель отдела коммуникаций и ответственного предпринимательства Prisma Кристина Тамберг.

По словам менеджера по связям с общественностью Selver Риво Вески, их сеть взяла на работу около 80 военных беженцев, все они являются работниками торговых залов.

«Их задача, в основном - заниматься выкладкой товаров, но те, кто продвинулся в изучении эстонского языка в некоторых случаях уже осваивают следующие разделы работы», — объяснил он.

Вески заверил, что в Selver предостаточно свободных вакансий и набор сотрудников происходит на равных условиях. «Мы не делаем различий между беженцами и местными соискателями. В то же время есть должности, где необходимы знания языка, и, к сожалению, мы не можем заполнить эти должности украинцами - это, например, касается кассиров и работников инфопункта», — заявил он.