Разведка Эстонии: на «Азовстали» еще остаются сотни украинских солдат

Общая информация

Вчера Сенат США одобрил военную и гуманитарную помощь Украине в размере 40 млрд долларов. Пакет помощи в том числе может включать поставки противокорабельных ракет, с помощью которых Украина может попытаться деблокировать свои черноморские порты. Проблема блокады портов обостряется, поскольку многие страны зависят от поставок украинского зерна.

В Мариуполе продолжился процесс эвакуации и сдачи защитников комбината «Азовсталь». Различные источники приводят разное количественно пленных. Однако в целом можно предположить, что обменять этих бойцов на российских военнопленных будет непросто. По-прежнему вероятно, что на «Азовстали» еще остаются сотни украинских солдат и почти наверняка командиры, которые руководили обороной города и промышленного комплекса.

Назначенные РФ власти Херсона вновь заявляли о включении Херсонской области в состав России. Российские власти эту информацию пока не подтверждали.

Харьковское направление (Восток)

Основная задача вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) сводится к укреплению собственных позиций на севере и северо-востоке от Харькова. Таким образом российские войска пытаются создать заслон на пути вооруженных сил Украины (ВСУ) к границе. Россияне проводят небольшие контратаки с целью замедления продвижения украинских войск и возвращению под собственный контроль утраченных позиций.

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что с 5 мая украинские силы освободили 23 населенных пункта Харьковской области, названия не уточняются. ВС РФ продолжают держать позиции украинцев под обстрелом артиллерии, пригороды Харькова также подвергаются огневым налетам.

Судя по всему, 19 мая российским войскам не удалось продвинуться с Изюмского плацдарма ни на юго-запад, ни в сторону Славянска, ни в направлении Лимана. В результате неудачных атак на Великую Камышеваху (находится на юго-западе от Изюма) ВС РФ понесли значительные потери.

Тем не менее, ВСУ считают, что российские войска могут попытаться продолжить наступление на Славянск несмотря на нелучшее состояние подразделений. Примечательно, что северо-западнее Изюма украинским артиллеристам удалось поразить средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) противника.

Рубеж Донецк – Луганск

В течение прошедших суток самые активные бои велись вокруг Рубежного, Попасной и Авдеевки. Линия соприкосновения подвергалась артиллерийским обстрелам.

ВС РФ пытаются продвинуться от Попасной на север и запад. Вероятнее всего, они намерены выйти на рубежи, с которых было бы возможно отрезать или способствовать блокированию украинской группировки в Северодонецке.

Генштаб ВСУ сообщил о нескольких атаках российских войск с плацдарма под Попасной по направлению на Лисичанск и Бахмут. Они провалились. Вдобавок к этому, скорее всего, российским войскам не удалось прорвать оборону ВСУ в районе Авдеевки. В результате россияне продолжили воздействовать на позиции украинцев артиллерией.

Южное направление