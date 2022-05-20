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Прокуратура предъявила обвинение Корбу, Тедеру и Центристской партии

Центристская партия: мы ничего не знаем о торговле влиянием
Брита-Мария Алас Мейнхард Пулк BNS
Прокуратура предъявила обвинение Корбу, Тедеру и Центристской партии
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Михаил Корб.
Михаил Корб. Фото: Tairo Lutter

Сегодня, 20 мая, Госпрокуратура предъявила обвинение в торговле влиянием Хиллару Тедеру, Михаилу Корбу и Центристской партии.

Согласно обвинению, бывший в то время генсеком НКО Eesti Keskerakond Михаил Корб использовал личное и партийное влияние на мэра Таллинна в интересах Хиллара Тедера и OÜ Porto Franco, чтобы предприятие получило от мэра и подчинявшихся ему чиновников неоправданное и несправедливое преимущество при назначении платы за сервитут. В ответ Тедер, согласно досудебному расследованию, обещал Центристской партии пожертвование в размере до миллиона евро.

По оценке прокуратуры, Таллиннская горуправа, назначая OÜ Porto Franco плату за сервитут, не следовала обычной практике и принципам ценообразования. В результате сумму, которую должно было уплатить OÜ Porto Franco в качестве платы за сервитут, снизили с 776 580 до 301 000 евро, а Тедер пожертвовал партии 120 000 евро.

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