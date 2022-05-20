Прокуратура предъявила обвинение Корбу, Тедеру и Центристской партии

Согласно обвинению, бывший в то время генсеком НКО Eesti Keskerakond Михаил Корб использовал личное и партийное влияние на мэра Таллинна в интересах Хиллара Тедера и OÜ Porto Franco, чтобы предприятие получило от мэра и подчинявшихся ему чиновников неоправданное и несправедливое преимущество при назначении платы за сервитут. В ответ Тедер, согласно досудебному расследованию, обещал Центристской партии пожертвование в размере до миллиона евро.