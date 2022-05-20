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На берегу Вормси обнаружено мазутное загрязнение

rus.postimees.ee
На берегу Вормси обнаружено мазутное загрязнение
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Берег Вормси. Фото иллюстративное.
Берег Вормси. Фото иллюстративное. Фото: Indrek Jõe

Вчера, 19 мая, жители Вормси обнаружили, что море принесло на берег острова мазутное загрязнение.

По словам волостного старейшины Вормси Марис Йыгева, загрязненный участок берега довольно длинный: от Мыйзахольма до Саксбю.

В сотрудничестве со Спасательным департаментом и Департаментом окружающей среды сегодня утром начались работы по уборке загрязнения. Все желающие добровольцы могут принять участие в ликвидации загрязнения. 

Источник загрязнения пока неизвестен.

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