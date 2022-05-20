Вчера, 19 мая, жители Вормси обнаружили, что море принесло на берег острова мазутное загрязнение.
На берегу Вормси обнаружено мазутное загрязнение
На берегу Вормси обнаружено мазутное загрязнение
По словам волостного старейшины Вормси Марис Йыгева, загрязненный участок берега довольно длинный: от Мыйзахольма до Саксбю.
В сотрудничестве со Спасательным департаментом и Департаментом окружающей среды сегодня утром начались работы по уборке загрязнения. Все желающие добровольцы могут принять участие в ликвидации загрязнения.
Источник загрязнения пока неизвестен.
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