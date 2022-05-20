На берегу Вормси обнаружено мазутное загрязнение

По словам волостного старейшины Вормси Марис Йыгева, загрязненный участок берега довольно длинный: от Мыйзахольма до Саксбю.

В сотрудничестве со Спасательным департаментом и Департаментом окружающей среды сегодня утром начались работы по уборке загрязнения. Все желающие добровольцы могут принять участие в ликвидации загрязнения.