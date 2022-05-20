"Локомотив" извинился за расистское высказывание тренера Воронкова

В четверг дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) признала Воронкова виновным по делу о расистском высказывании в адрес кубинской волейболистки "Уралочки-НТМК" Аиламы Сесе Монталво. Комиссия посчитала целесообразным применить к тренеру санкцию в виде спортивной дисквалификации сроком до двух лет. Решение о конкретном сроке и условиях дисквалификации вынесет исполком ВФВ. Комиссия отметила, что "Локомотив" и Воронков принципиально отказались приносить извинения за расистское высказывание.

"Локомотив" подчеркнул, что клуб не делал заявлений по инциденту "в ожидании официальной оценки и разбора этого момента на дисциплинарной комиссии", а Воронков произнес "эмоциональную фразу в пылу решающей партии матча".

Тем не менее клуб выступил с заявлением.

"Волейбольный клуб "Локомотив" искренне приносит извинения за инцидент, случившийся в пятом матче финальной серии Суперлиги, в котором наша команда встречалась с "Уралочкой-НТМК". Сотрудники нашего клуба, игроки, тренеры всегда с большим уважением относились к соперникам, судьям и болельщикам. Для нас важны принципы взаимоуважения, и в жизни клуба не было, нет и не будет места какой-либо дискриминации. Об этом свидетельствует и то, что в составе нашей команды на протяжении четырех лет ее существования играли представители разных государств и национальностей, в том числе волейболистки из Германии, Кубы, Польши, Сербии, Голландии", - говорится в сообщении.

"Заявление по ситуации, возникшей во время пятого матча финальной серии минувшего чемпионата, наш клуб не делал в ожидании официальной оценки и разбора этого момента на дисциплинарной комиссии, которая состоялась спустя неделю после матча. Эмоциональная фраза главного тренера нашей команды, сказанная в пылу решающей партии финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за ее пределами. И если это произошло, то было сделано без всякого умысла с нашей стороны. Мы еще раз приносим извинения ВК "Уралочка-НТМК", прекрасной волейболистке этой команды Аиламе Сесе Монталво, всем болельщикам, поклонникам волейбола и любителям спорта", - добавляется в сообщении.