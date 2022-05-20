Калининградский женский волейбольный клуб "Локомотив" на своем официальном сайте извинился за инцидент с расистским высказыванием главного тренера команды Андрея Воронкова, произошедший во время решающего матча финальной серии плей-офф чемпионата России с "Уралочкой-НТМК" из Свердловской области, сообщает РИА Новости.
"Локомотив" извинился за расистское высказывание тренера Воронкова
В четверг дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) признала Воронкова виновным по делу о расистском высказывании в адрес кубинской волейболистки "Уралочки-НТМК" Аиламы Сесе Монталво. Комиссия посчитала целесообразным применить к тренеру санкцию в виде спортивной дисквалификации сроком до двух лет. Решение о конкретном сроке и условиях дисквалификации вынесет исполком ВФВ. Комиссия отметила, что "Локомотив" и Воронков принципиально отказались приносить извинения за расистское высказывание.
"Локомотив" подчеркнул, что клуб не делал заявлений по инциденту "в ожидании официальной оценки и разбора этого момента на дисциплинарной комиссии", а Воронков произнес "эмоциональную фразу в пылу решающей партии матча".
Тем не менее клуб выступил с заявлением.
"Волейбольный клуб "Локомотив" искренне приносит извинения за инцидент, случившийся в пятом матче финальной серии Суперлиги, в котором наша команда встречалась с "Уралочкой-НТМК". Сотрудники нашего клуба, игроки, тренеры всегда с большим уважением относились к соперникам, судьям и болельщикам. Для нас важны принципы взаимоуважения, и в жизни клуба не было, нет и не будет места какой-либо дискриминации. Об этом свидетельствует и то, что в составе нашей команды на протяжении четырех лет ее существования играли представители разных государств и национальностей, в том числе волейболистки из Германии, Кубы, Польши, Сербии, Голландии", - говорится в сообщении.
"Заявление по ситуации, возникшей во время пятого матча финальной серии минувшего чемпионата, наш клуб не делал в ожидании официальной оценки и разбора этого момента на дисциплинарной комиссии, которая состоялась спустя неделю после матча. Эмоциональная фраза главного тренера нашей команды, сказанная в пылу решающей партии финального матча, не преследовала цели обидеть или унизить кого-либо на площадке или за ее пределами. И если это произошло, то было сделано без всякого умысла с нашей стороны. Мы еще раз приносим извинения ВК "Уралочка-НТМК", прекрасной волейболистке этой команды Аиламе Сесе Монталво, всем болельщикам, поклонникам волейбола и любителям спорта", - добавляется в сообщении.
На прошлой неделе "Уралочка-НТМК" уступила "Локомотиву" в решающем матче финальной серии плей-офф (2-3). В концовке третьей партии главный тренер "Локомотива" Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток. "Почему опять ловишь эту обезьяну?" - спросил тренер. Фраза попала в прямой эфир. До этого Монталво принесла несколько очков своей команде. Клуб из Свердловской области потребовал принести извинения. Сама волейболистка заявила, что оскорбления со стороны Воронкова ее не задели. Спустя два дня она покинула клуб.