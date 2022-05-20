Приобретение недвижимости становится привилегией наиболее состоятельных слоев общества

По скорректированным данным, индекс Pindi, отражающий результаты мониторинга средней стоимости квадратного метра квартир, в марте составлял 2 003 евро/м². Если в марте в индексированных городах было совершено 1 640 сделок с квартирной собственностью, то в апреле их количество достигло 1 481. Для сравнения: в апреле 2021 года в индексированных городах было совершено 1 669 сделок с квартирной собственностью.

При сравнении с самым низким за последние годы показателем, отмеченным в июле 2009 года (624,2 евро/м²) индекс Pindi расположен выше на 233 процента.

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман сказал, что, несмотря на необычно низкий для весны показатель сделок, малое количество предложений до сих пор способствует росту цен на недвижимость.

«Вместе с тем, в значительной степени выросло количество людей, которые не желают или, при установившемся уровне цен, даже уже не в состоянии решиться на заключение сделки. Если так пойдет и дальше, то вскоре покупка самой обычной квартиры станет не по карману, в том числе, и среднему покупателю, и люди останутся жить там, где они жили уже многие годы», – сказал Сооман.

«Все подорожало, начиная с топлива и заканчивая литром молока, и в свете этих событий многие уже не в состоянии утвердиться на рынке недвижимости, постоянно устанавливающем все новые рекорды, – пояснил он. – В настоящий момент создается впечатление, что мы движемся в направлении доброй старой Европы, где приобретение недвижимости являлось привилегией состоятельных людей, а остальные жители были вынуждены смириться со статусом квартиросъемщика», – добавил он.