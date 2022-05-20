Lux Express отрицает использование российского топлива в автобусном движении Эстонии

Поскольку транспорт ротируется, по словам руководителя международного бизнеса Lux Express Райта Реммеля, автобусы линии Таллинн-Петербург все же могут ездить и по Эстонии: «Объемы российского топлива, попадающего на внутренние линии из-за ротации автобусов, остаются маргинальными – около 15 процентов». При заправке в России литр топлива обходится в 85 центов, в Эстонии он стоит 1,34 евро: «Разница в цене в полтора раза – намного меньше, чем многие явно думают».

По словам Реммеля, для обеспечения эффективного использования большая часть автобусов находятся в ротации на разных линиях и ездят между разными странами: «Мы заправляем свои автобусы в тех странах, в которые ездим: в Эстонии, Латвии, Литве, Польше, России и Финляндии».

Сейчас у Lux Express на петербургском направлении каждый день имеются четыре рейса: «Линия Таллинн-Петербург – это очень важные ворота, как для украинских беженцев, так и для Эстонии, и мы должны сохранять эту линию в работе. Все работающие на петербургской линии автобусные фирмы заправляют свои автобусы в России: это логично при дальних расстояниях». По словам Реммеля, Lux Express следит за действующим законодательством, а все автобусы предприятия проходят на границе таможенный контроль: «Никаких претензий по нашей деятельности не было».