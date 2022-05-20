ГАЛЕРЕЯ ⟩ Город на юге Эстонии украсила пятиметровая песчаная скульптура Владимира Зеленского

Огромную скульптуру из песка построили украинские беженцы войны, живущие в Тырва; идея воплотилась в жизнь благодаря поддержке местных предпринимателей.

Всего на строительство статуи Зеленского у центральной площади Тырва ушло 72 тонны песка. К началу лета планируется создать вокруг гигантской статуи парк Свободы, состоящий из нескольких скульптур, который будет украшать город до осени.

Агнесе Рудзите Кириллова, автор проекта Статуи Свободы Зеленского, известный латвийский скульптор скульптур из песка, сказала, что скульптура создавалась с учетом нескольких символов, но Статуя Свободы в Нью-Йорке, пожалуй, самая известная статуя, посвященная свободе.

«Все страны Балтии очень серьезно относятся к сегодняшней ситуации, потому что мы до сих пор помним, какой была жизнь в Советском Союзе. Именно поэтому мы так дорожим той свободой, которая у нас есть», — сказала Кириллова.

Волостной старейшина Тырва Майдо Руусманн сказал, что завершенная фигура является частью проекта Парка свободы, состоящего из различных скульптур и выставок в центре Тырва, цель которого - заставить людей задуматься о ценностях, которые сейчас кажутся очевидными.

«Есть известная опасность того, что к войне начинают привыкать и считать, что она нас не коснется. Настоящая борьба в Украине идет за те ценности, которые для нас важны — добро и зло, демократия и диктатура, независимость и оккупация», — добавил он.