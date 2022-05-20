В Пярнумаа выставлен на продажу дом, к которому много лет относились с заботой и любовью, пишет Kodu.
В рыбацкой деревне, на берегу моря продается отличный дом для большой семьи
В рыбацкой деревне, на берегу моря продается отличный дом для большой семьи
Предложение включает в себя дом, построенный в 1998 году, и прилегающий к нему красивый ухоженный сад.
Интерьер дома привлекает внимание необычной, но довольно приятной эклектичностью. На первом этаже расположены гостиная, кухня, три спальни, сауна, прачечная, кладовая и веранда. На втором этаже находятся большая спальня, прихожая и балкон. В саду растут плодовые и декоративные деревья, радующие глаз и защищающие участок от посторонних глаз.
Недвижимость находится в бывшем дачном поселке, участок со всех сторон граничит с другими участками, а дружелюбные соседи живут в своих домах круглогодично. Центр города Пярну находится в 25 километрах, а море всего в 200 метрах!
С объявлением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.
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