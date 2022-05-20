В рыбацкой деревне, на берегу моря продается отличный дом для большой семьи

Предложение включает в себя дом, построенный в 1998 году, и прилегающий к нему красивый ухоженный сад.

Фото: KV.EE

Интерьер дома привлекает внимание необычной, но довольно приятной эклектичностью. На первом этаже расположены гостиная, кухня, три спальни, сауна, прачечная, кладовая и веранда. На втором этаже находятся большая спальня, прихожая и балкон. В саду растут плодовые и декоративные деревья, радующие глаз и защищающие участок от посторонних глаз.

Фото: KV.EE

Недвижимость находится в бывшем дачном поселке, участок со всех сторон граничит с другими участками, а дружелюбные соседи живут в своих домах круглогодично. Центр города Пярну находится в 25 километрах, а море всего в 200 метрах!

Фото: KV.EE