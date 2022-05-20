Вне рамок, без цензуры: в Тарту прошел международный литературный фестиваль «Прима Виста»

Двуязычным называть этот фестиваль не совсем корректно. Ставший в этом году совершеннолетним по человеческим меркам фестиваль, с самого своего первого проведения в 2004 году говорит на очень многих языках. Так и в этот раз, выступившие на мероприятиях гости собрались в Тарту из 12 разных стран, не считая самой Эстонии.

Экскурсия с Тальви Пыльдмаа, посвященная уличному искусству. Фото: Керли Лийкварт, фестиваль Прима Виста

Безусловно, трагические события этого года не могли не найти отклика в творчестве пишущих людей. Как говорит в своем обращении к фестивалю его хедлайнер Александр Генис, «сострадая жертвам этой войны, я не могу не думать о том, что виновной в ней стала родина моего языка». И поэтому особенно важно, что прозвучало много творческих высказываний против войны и агрессии именно на русском языке. Ожидаемо ярко выступили наиболее чутко и быстро реагирующие на события вокруг поэты.

Победитель поэтического состязания Пяйв Юрген Денго в финале TarSlämm 2022 Фото: Уку Петерсон

Конечно, не может считаться современным искусство крепко запертое в рамках одного жанра. Кроме таких традиционных для литературного общения форм как лекции, встречи с авторами, презентации книг, программа была щедро наполнена экскурсиями, изобразительным искусством, концертами, театральными представлениями, был даже теннисный турнир между писателями. Показательным примером многожанрового сотрудничества была программа, представлявшая совместный проект музыканта, художника и поэта (А. Жеделев, В. Сильченко, И. Котюх). «Я специально не ищу, жизнь сама постоянно сводит меня с поэтами» - признался композитор, музыкальный руководитель Русского театра Александр Жеделев.

Представление Ticket to Ride музыканта А. Жеделева, художника В. Сильченко, и поэта И. Котюха Фото: Олари Пильник, фестиваль Прима Виста

Не мог фестиваль пройти мимо юбилея – 100 годовщины семиотика, культуролога и литературоведа Юрия Михайловича Лотмана, благодаря которому даже сам город Тарту стал еще более знаменит и прославлен. Без преувеличения великому ученому были посвящены лекции и экскурсии, и даже впервые полностью показан фильм Алексея Шипулина «Юрий Лотман. Мои война и мир» (2022), премьера которого состоялась на телеканале «Культура» 28.02.2022. Он отличается от эфирной версии отсутствием цензурных правок, касающихся событий диссидентского движения 60-х и наличием вырезанных перед самым эфиром фрагментов, вызывающих ассоциации с начавшейся 24 февраля войной России против Украины», - сообщает программа фестиваля.

Режиссер Алексей Шипулин представил на фестивале свой фильм о Лотмане без цензуры. Фото: Керли Лийкварт, фестиваль Прима Виста

Важно и ценно, что в нашей стране есть такой город и такой фестиваль, где победы одерживают поэты, а не армии, где русский язык и культура - не изгой, а часть мировой цивилизации. Оазис мира, место и время, о которых можно сказать словами А. Гениса: «одичавшему во время войны человечеству есть куда вернуться».