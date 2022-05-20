Новый план: Эстония за четыре года потратит на оборону 3,8 миллиарда евро

В ближайшие четыре года у эстонской армии должны появится системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы и новые бронетранспортеры. Также будет построена дополнительная инфраструктура для приема союзников в Тапа, для чего предусмотрено 37 миллионов евро, а всего на развитие инфраструктуры потратят 123,35 миллиона евро.