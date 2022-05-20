Согласно новому плану развития гособороны, расходы на оборону в период с 2023 по 2026 год составят три миллиарда евро, а вместе с выделенным правительством дополнительным финансированием - 3,8 милиарда евро. Почти половина этого бюджета будет направлена на тендеры по закупке нового вооружения, сообщил Rus.Err.ee.
Новый план: Эстония за четыре года потратит на оборону 3,8 миллиарда евро
Новый план: Эстония за четыре года потратит на оборону 3,8 миллиарда евро
В ближайшие четыре года у эстонской армии должны появится системы залпового огня, зенитно-ракетные комплексы и новые бронетранспортеры. Также будет построена дополнительная инфраструктура для приема союзников в Тапа, для чего предусмотрено 37 миллионов евро, а всего на развитие инфраструктуры потратят 123,35 миллиона евро.
Планируется повышение зарплат военнослужащих и увеличение количество членов дружины Кайтселийт и солдат-срочников.
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