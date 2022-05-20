Россия с момента начала войны в Украине возбудила против своих граждан около 2000 дел за дискредитацию вооруженных сил.
Плевки в баннеры с буквой Z и цитата из фильма «Груз 200»: в России наказывают за «дискредитацию армии»
По данным независимого правозащитного проекта «ОВД-Инфо», по статье «О дискредитации Вооруженных сил РФ» в последние два месяца правоохранительные органы России завели 1938 административных дела. В виде наказаний было выписано штрафов почти на 20 миллионов рублей. (чуть больше 318 тысяч евро). Средняя сумма одного штрафа составила 34 218 рублей (544 евро).
Хотя статью ввели только в марте, ее применение уже стало всероссийской практикой: юристы зафиксировали дела в 80 регионах России, а также в Крыму и Севастополе. Больше всего случаев дискредитации вооруженных сил, как называют это российские власти, было выявлено в Москве, следом идут Санкт-Петербург, Краснодарский край, Калининградская, Томская области.
Полиция не обнаружила «дискредитации» только в Чечне, Тыве и Магаданской области.
Протокол по этой статье составлен, например, на известного музыканта Юрия Шевчука за его антивоенные высказывания, повторно – на оппозиционного политика Льва Шлосберга за его Youtube-эфиры.
По данным издания «Медиазона», по дискредитационной статье россиян также штрафовали за срывание флагов с символом Z, плевки в баннеры с такими знаками и обливание их краской. Художница из Нижнего Тагила Алиса Горшенина получила административное наказание и заплатила 35 тысяч рублей (550 евро) за то, что стояла у детского центра с белой розой и лентой с «Мы против войны!» на чувашском и татарском языках. А Якутский музыкант Айхал Аммосов уже второй раз заплатил схожий штраф за плакат с надписью «Жених приехал», это цитата из фильма «Груз 200» российского режиссера Алексея Балабанова.
По данным «Роскомсвободы», организации, занимающейся защитой цифровых прав, в 2020–2021 годах на слежку и мониторинг в интернете на предмет поисков таких нарушений российские власти потратили 5,6 миллиарда рублей (89 миллионов евро).