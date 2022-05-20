Вчера на центральном полигоне Сил обороны участники военных учений «Еж-2022» в качестве символического жеста зарядили гаубицу частью праха скоропостижно скночавшегося в феврале этого года политика и члена Кайтселийта Мадиса Миллинга, и выстрелили прахом в воздух.
ФОТО ⟩ Прахом депутата Рийгикогу выстрелили в воздух во время учений
Прахом депутата Рийгикогу выстрелили в воздух во время учений
«Однажды Мадис сказал такую фразу, что хотел бы, чтобы после смерти его прах развеяли выстрелом из пушки», — сказал Postimees брат Мадиса Миллинга Тынис.
"И так получилось, что во время вчерашних учений часть его праха поместили в заряд и выстрелили им в воздух".
Политик и волонтер-спасатель Мадис Миллинг скончался 3 февраля, отправившись на тушение пожара в волости Саку. Сообщалось, что у него случилось фатальное расстройство здоровья. Миллингу был 51 год.
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