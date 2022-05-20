ФОТО ⟩ Прахом депутата Рийгикогу выстрелили в воздух во время учений

«Однажды Мадис сказал такую ​​фразу, что хотел бы, чтобы после смерти его прах развеяли выстрелом из пушки», — сказал Postimees брат Мадиса Миллинга Тынис.

"И так получилось, что во время вчерашних учений часть его праха поместили в заряд и выстрелили им в воздух".