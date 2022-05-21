«В бой идут одни старики»: в России собираются убрать возрастной ценз на службу в армии по контракту

«Целью законопроекта является исключение возрастного предела для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы. Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам», - утверждают в пояснительной записке авторы инициативы, бывший заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов, и бывший начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Андрей Красов.

Причины, побудившие бывших военных легализовать службу в контрактной армии даже для пенсионеров в законопроекте приводятся весьма туманные – «в целях совершенствования порядка поступления граждан на военную службу».

При этом авторы уверены, что новелла позволит набрать не только тех, кто способен нажимать кнопки «высокоточного оружия», но и привлечёт в армию РФ «специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и др.)».

За почти три месяца после нападения ВС РФ на Украину Минобороны РФ только дважды сообщало о потерях среди своих подчинённых. В конце марта по официальным данным ведомства Сергея Шойгу Россия потеряла убитыми 1351 военного, а ранеными – 3825. В апреле пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью американского телеканалу SkyNews заявил, что Россия понесла в Украине «значительные потери».

По данным Генштаба ВС Украины Россия с 24 февраля 2022 года потеряла 28 500 военных убитыми и ранеными.