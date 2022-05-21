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«В бой идут одни старики»: в России собираются убрать возрастной ценз на службу в армии по контракту

Иван Скрябин
, журналист
«В бой идут одни старики»: в России собираются убрать возрастной ценз на службу в армии по контракту
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Фото: Shutterstock

В Государственную Думу России 20 мая внесен законопроект, который снимает возрастные ограничения на службу по контракту. В настоящее время закон позволяет брать в армию по контракту россиян в возрасте от 18 до 40 лет, а иностранцев в возрасте 18-30 лет. Депутаты от «Единой России» предлагают отказаться от верхней планки возрастного ограничения.

«Целью законопроекта является исключение возрастного предела для граждан трудоспособного возраста (иностранных граждан), при котором им предоставляется право заключать первый контракт о прохождении военной службы. Для применения высокоточного оружия, эксплуатации вооружения и военной техники необходимы высокопрофессиональные специалисты. Опыт показывает, что таковыми они становятся к 40-45 годам», - утверждают в пояснительной записке авторы инициативы, бывший заместитель министра обороны РФ Андрей Картаполов, и бывший начальник Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища Андрей Красов.

Причины, побудившие бывших военных легализовать службу в контрактной армии даже для пенсионеров в законопроекте приводятся весьма туманные – «в целях совершенствования порядка поступления граждан на военную службу».

При этом авторы уверены, что новелла позволит набрать не только тех, кто способен нажимать кнопки «высокоточного оружия», но и привлечёт в армию РФ «специалистов востребованных специальностей, прежде всего родственных гражданским, (медицинского обеспечения, инженерных, технического обслуживания, эксплуатации, связи и др.)».

За почти три месяца после нападения ВС РФ на Украину Минобороны РФ только дважды сообщало о потерях среди своих подчинённых. В конце марта по официальным данным ведомства Сергея Шойгу Россия потеряла убитыми 1351 военного, а ранеными – 3825. В апреле пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в интервью американского телеканалу SkyNews заявил, что Россия понесла в Украине «значительные потери».

По данным Генштаба ВС Украины Россия с 24 февраля 2022 года потеряла 28 500 военных убитыми и ранеными.

В апреле стало известно, что в России массово ищут военных-контрактников для отправки в Украину. Тогда же ФСБ обратилась в правительство РФ с просьбой увеличить госрасходы на погребение российских военных. Российские власти ранее неоднократно утверждали, что не планируют объявлять всеобщую мобилизацию.

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