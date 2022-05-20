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ОБЗОР РЫНКОВ ⟩ Где продается клубника по 99 центов? Сколько стоит свежая морковь?

Аделе Йохансон
Где продается клубника по 99 центов? Сколько стоит свежая морковь?
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Клубника на рынке
Клубника на рынке Фото: Erakogu

На рынках полно красной клубники и все продавцы утверждают, что их ягоды самые сладкие, пишет портал Tarbija, также отмечая, что морковь все же стоит покупать в магазине.

Клубника однозначно дешевле на рынке, чем в магазине. Обход рынков Таллинна, подтвердил что, вероятно, еще и слаще, потому что многие продавцы разрешали желающим ее попробовать.

В Prisma килограмм клубники стоит 5,85 евро, в Rimi — 7,74 евро. Даже на самом дорогом рынке Таллинна, ныммеском, клубника стоит дешевле - 4,5 евро за килограмм.

На рынке Балтийского вокзала килограмм клубники и вовсе можно купить за 2,90 евро. На рынке Мустамяэ клубника была по самым разным ценам, но самая дешевая стоила 1,50 евро. Правда, эти ягоды были неспелыми и со дна ящика, поэтому их распродавали по бросовой цене.

На центральном рынке разброс цен на клубнику тоже был приличным - красивая сладкая ягода стоила 2 евро 80 ​​центов за килограмм. А клубнику, так сказать, не первой молодости, можно было забрать домой за 99 центов. Для варенья - в самый раз.

Малина пока дорогая

Малину всегда было страшно покупать, и этой весной тоже. Малина из Испании на рынке Балтийского вокзала стоит 16 евро 50 центов за килограмм; в лучшем случае - 14 евро 90 центов. Килограмм малины на Центральном рынке нашелся за 9,90 евро. А вот в Мустамяэ за килограмм малины приходилось платить даже 18 евро.

Черника на рынке тоже "кусается", но при этом все равно стоит дешевле, чем в магазине. Если в Prisma за килограмм окультуренной черники приходится платить по 15 евро , то на рынке Мустамяэ ее можно купить за 10 евро. При поездке на рынок Балтийского вокзала цена килограмма черники падает до 8 евро 90 центов. Если пойти на Центральный рынок, то можно купить чернику всего за 6 евро 40 центов за килограмм.

Ягоды.
Ягоды. Фото: Erakogu

За морковью и картофелем - в магазин

Конечно, некоторые товары в магазине стоят дешевле. Например, свежий горох из Латвии на Ныммеском рынке стоит 19 евро за килограмм. Продавец мог предложить и горох из Италии по 6 евро, но, по его словам, он намного хуже сладкого латвийского гороха. Поскольку у этого продавца не было возможности оплаты картой, осталось неизвестным, соответствует ли это утверждение действительности.

В случае с морковью победа однозначно за магазинами. Если посетитель Prisma станет счастливым обладателем килограмма моркови за 38 центов, то даже на дешевом Центральном рынке свежая морковь из Греции стоит 3 евро 50 центов. Так что неважно, насколько она свежая - десятикратная разница в цене говорит о том, что морковь надо покупать в магазине.

Цена моркови на рынке.
Цена моркови на рынке. Фото: Erakogu

С картофелем - точно такая же беда. Цена за килограмм на рынке может быть больше 3 евро, при этом в Selver его можно купить за 69 центов, а в Prisma - аж за 44 цента.

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