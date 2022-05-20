Бдительный житель Эстонии помог вернуться домой пропавшему вчера мужчине

Калле живет в деревне в волости Тори, куда он переехал совсем недавно. В четверг, 19 мая, он находился в Пярнуской больнице, откуда его выписали около четырех часов дня, а через час его видели в Пярну у магазина Suurejõe Selver, однако дальнейший его путь был неизвестен и домой он не вернулся.

Полицейские проверили возможные адреса, куда мог отправиться Калле, но его местонахождение установить не удалось.