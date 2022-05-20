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Бдительный житель Эстонии помог вернуться домой пропавшему вчера мужчине

rus.postimees.ee
Бдительный житель Эстонии помог вернуться домой пропавшему вчера мужчине
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Полиция. Фото иллюстративное.
Полиция. Фото иллюстративное. Фото: Marko Saarm

Полиция просила помощи в установлении местонахождения 50-летнего Калле, который живет в волости Тори, но в последний раз его видели в Пярну.

Калле живет в деревне в волости Тори, куда он переехал совсем недавно. В четверг, 19 мая, он находился в Пярнуской больнице, откуда его выписали около четырех часов дня, а через час его видели в Пярну у магазина Suurejõe Selver, однако дальнейший его путь был неизвестен и домой он не вернулся.

Полицейские проверили возможные адреса, куда мог отправиться Калле, но его местонахождение установить не удалось.

В пятницу, 20 мая, вечером пресс-служба полиции сообщила, что Калле найден. Он обратился в одно пярнуское место по размещению, работник которого узнал Калле по опубликованной в СМИ фотографии и сообщил об этом в полицию. "Калле доставлен к своим близким и с ним все в порядке", - уточнили в полиции. 

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