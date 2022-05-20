Полиция просит помощи в установлении местонахождения 50-летнего Калле, который живет в волости Тори, но в последний раз его видели в Пярну.
Вышел из больницы, но до дома не дошел: полиция ищет пропавшего 50-летнего мужчину
Вышел из больницы, но до дома не дошел: полиция ищет пропавшего 50-летнего мужчину
Калле живет в деревне Суйгу в волости Тори, куда он переехал совсем недавно. В четверг, 19 мая, он находился в Пярнуской больнице, откуда его выписали около четырех часов дня, а через час его видели в Пярну у магазина Suurejõe Selver, однако дальнейший его путь неизвестен и домой он не вернулся.
Полицейские проверили возможные адреса, куда мог отправиться Калле, но его местонахождение пока не установлено.
Рост Калле 185 сантиметров, он худого телосложения. На нем были красно-черно-пестрая куртка, кепка и темные брюки.
Полиция просит всех, кто видел Калле со вчерашнего вечера или знает, где он сейчас находится, сообщить об этом по номеру 112.