Фото и видео ⟩ В Риге прошел митинг за снос памятника советским воинам: тысячи участников, трое задержанных

Видео: Шествие за снос памятника советским воинам в Риге в парке Победы

По оценкам Государственной полиции Латвии в шествии и концерте участвовали не менее 5000 человек.

К 20:40 концерт закончился. Ведущие поблагодарили участников шествия, выступающих, Рижскую дому и полицию. В конце зрители исполнили гимн Латвии.

После 20:00 государственная полиция Латвии сообщила, что одной из зрительниц концерта в парке стало плохо. Ее передали на попечение медиков.

На 20:00 мероприятие проходило спокойно, без заметных инцидентов.

Около 19:40 все участники шествия собрались в парке, где речи общественных деятелей разбавляли музыкальные номера. Так, перед зрителями выступили IGO и группа Dzelzs vilks.

К 19:20 большинство людей собрались в парке, где перед ними выступили общественные деятели, патриоты Латвии, а также музыканты.

Государственная полиция сообщила, что к 19:00 задержано три человека.

Один задержанный пытался помещать шествию марша, он лег на улицу ближе к парку Победы. Еще один человек был задержан за мелкое хулиганство. Он из общественного транспорта показывал участникам шествия непристойные жесты и выкрикивал лозунги. Третий задержанный показывал российский флаг по телефону из общественного транспорта участникам марша.

Видео: Мужчина оскорбляет участников шествия

К 18:40 стало понятно, что шествие очень растянулось: пока одни участники входят на мост, другие идут по улицам Пардаугавы.

Государственная полиция Латвии в Twitter показала, как выглядит улица с участниками шествия с высоты птичьего полета:

Gājiens no Brīvības pieminekļa līdz Sakuras dārzam ir sācies. Valsts policija ir notikuma vietā un kā jau iepriekš ziņots, uzrauga sabiedrisko kārtību un drošību.

*Foto uz pulksten 18.10. pic.twitter.com/IrcA310XwK — Valsts policija (@Valsts_policija) May 20, 2022

Галерея: Шествие с высоты птичьего полета

Галерея: Люди на Каменном мосту

Около 18:10 участники двинулись через Старую Ригу:

Участники акции Фото: Jānis Škapars/TVNET

Видео: Участники развернули большой флаг Латвии и пронесли по улицам города

Обращение организатора митинга к участникам:

Мероприятие началось с исполнения участниками гимна Латвии. На шествие пришли преимущественно люди среднего возраста, есть также молодежь и дети. У многих с собой флаги Латвии, местами видны украинские флаги. Один из участников шествия принес кувалду, которая, по-видимому, символизирует намерение снести памятник советским воинам в парке Победы. Ход шествия контролируют несколько сотен полицейских.

Около 17:50, у памятника Свободы собрались участники акции. Но сначала их было гораздо меньше, чем заявленных 5000 человек.

Участники акции протеста Фото: Jānis Škapars/TVNET

Первые полицейские силы были замечены у памятника Свободы еще в 16:40, когда до акции оставалось еще больше часа. Были и кинологи с собаками.

Контекст событий

Как и заявляла Рижская дума, шествие прошло с 18:00 до 20:30. Оно началось от памятника Свободы, прошло по улице Калькю через Вецригу, затем по Каменному мосту в Пардаугаву и завершилась в парке Победы.