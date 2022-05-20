Пт, 20.05.2022
Погода
Гороскоп
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Otsing
Для подписчиков

Бывший канцлер министерства о советнице Репс: без ее ведома в этом министерстве ничего не происходило

Тарво Мадсен
Бывший канцлер министерства о советнице Репс: без ее ведома в этом министерстве ничего не происходило
Facebook LinkedIn OK Twitter
Comments
Майлис Репс в суде. 20 мая 2022.
Майлис Репс в суде. 20 мая 2022. Фото: Teele Toova/Postimees/Scanpix

В Харьюском уездном суде в пятницу, 20 мая, продолжились судебные слушания по делу Майлис Репс. На этот раз в качестве свидетеля была допрошена бывший канцлер министерства Теа Варрак, по словам которой, о детях Репс заботились ее советники.

Бывший канцлер Министерства образования и науки Теа Варрак заявила в суде, что во внутренней жизни министерства во время ее пребывания в должности было довольно много интриг, и она не ожидала этого, когда пошла туда работать. Как опытный руководитель в сфере образования, она считала предлагаемую задачу хорошим вызовом. «В то время я не осознавала, что скрывается за этой чащей», — сказала она.

Под интригами она имела в виду отношения с работниками министерства, и Варрак считает, что причин их возникновения несколько. «Когда я пришла туда [работать] канцлером, были мысли, что канцлером станет кто-то другой. Это были первые трения, которые там возникли», — сказала она. Она также указала, что напряженность вызывали, например, структурные изменения. Например, вместе с вице-канцлерами и министром было принято решение о переводе некоторых должностей из тартуского отдела Министерства образования и науки в Таллинн. Многие сотрудники не хотели приезжать в Таллинн.

Ключевые слова
Наверх