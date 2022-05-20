Бывший канцлер министерства о советнице Репс: без ее ведома в этом министерстве ничего не происходило

Бывший канцлер Министерства образования и науки Теа Варрак заявила в суде, что во внутренней жизни министерства во время ее пребывания в должности было довольно много интриг, и она не ожидала этого, когда пошла туда работать. Как опытный руководитель в сфере образования, она считала предлагаемую задачу хорошим вызовом. «В то время я не осознавала, что скрывается за этой чащей», — сказала она.

Под интригами она имела в виду отношения с работниками министерства, и Варрак считает, что причин их возникновения несколько. «Когда я пришла туда [работать] канцлером, были мысли, что канцлером станет кто-то другой. Это были первые трения, которые там возникли», — сказала она. Она также указала, что напряженность вызывали, например, структурные изменения. Например, вместе с вице-канцлерами и министром было принято решение о переводе некоторых должностей из тартуского отдела Министерства образования и науки в Таллинн. Многие сотрудники не хотели приезжать в Таллинн.