В Харьюском уездном суде в пятницу, 20 мая, продолжились судебные слушания по делу Майлис Репс. На этот раз в качестве свидетеля была допрошена бывший канцлер министерства Теа Варрак, по словам которой, о детях Репс заботились ее советники.
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Бывший канцлер министерства о советнице Репс: без ее ведома в этом министерстве ничего не происходило
Бывший канцлер министерства о советнице Репс: без ее ведома в этом министерстве ничего не происходило
Бывший канцлер Министерства образования и науки Теа Варрак заявила в суде, что во внутренней жизни министерства во время ее пребывания в должности было довольно много интриг, и она не ожидала этого, когда пошла туда работать. Как опытный руководитель в сфере образования, она считала предлагаемую задачу хорошим вызовом. «В то время я не осознавала, что скрывается за этой чащей», — сказала она.
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