Опубликованы новые свидетельства убийств в Буче военными РФ

На публикуемых изданием кадрах видеозаписей видно, как двое военных РФ ведут в здание, превращенное ими в базу, девятерых пленных членов украинской территориальной обороны, один из которых одет в яркую синюю кофту. NYT поговорила со свидетелями, которые слышали после описанного происшествия звуки выстрелов и утверждают, что захваченные так и не вернулись.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6 — The New York Times (@nytimes) May 19, 2022

Еще на одном видео, снятом дроном на следующий день, возле этого же здания видны трупы мужчин, рядом с ними - российские солдаты. Среди погибших - мужчина в узнаваемой синей кофте.

Одному из свидетелей расстрела удалось выжить. По его словам, он был ранен, упал и притворился мертвым, а после смог сбежать. Тела убитых пролежали во дворе здания месяц, отмечает The New York Times, публикуя в качестве доказательства сделанную с близкого расстояния фотографию, на которой видны тела расстрелянных, один из них - в синей кофте. Авторы расследования установили личности убитых.

The men hid in a house alongside the owner, who had been bringing the fighters tea and coffee, and two more fighters. They were grocery store and factory workers who had civilian lives before the war and lived within walking distance of the courtyard where they would be killed. pic.twitter.com/U4QZd7kxpg — Evan Hill (@evanhill) May 20, 2022