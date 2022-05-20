Страшные цифры ⟩ Новая сводка ООН по жертвам среди гражданского населения Украины

«С 4 часов утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение Российской Федерации на Украину, до 24 часов ночи 19 мая 2022 года (по местному времени) управление зафиксировало 8 189 жертв среди гражданского населения: 3838 убитых и 4351 раненых», - гласит сводка.

Среди убитых - 1454 мужчины, 947 женщин, 89 девочек и 98 мальчиков, а также 69 детей и 1181 взрослый, пол которых пока неизвестен. Среди раненых - 812 мужчин, 553 женщины, 103 девочки и 116 мальчиков, а также 164 ребенка и 2603 взрослых, пол которых пока неизвестен.

На территориях, которые контролировали так называемые «народные республики Донбасса» 127 человек, а 509 гражданских лиц получили ранения. Все остальные жертвы относятся к территориям, которые контролировал Киев. Из них 1992 мирных жителя погибли в Донецкой и Луганской областях, а еще 1719 погибших подтверждены в Черкасской, Черниговской, Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской, Сумской, Запорожской, Днепропетровской, Полтавской, Ровенской, Винницкой и Житомирской областях.

В ООН отмечают, что к большинству зарегистрированных случаев гибели и ранений «привели удары оружия взрывного действия с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары».

Управление Верховного комиссара считает, что фактические цифры значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения.

«Это касается, к примеру, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область), где предположительно пострадало множество мирных жителей», - сказано в сообщении.

Еще в начале апреля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что только в одном Мариуполе «десятки тысяч погибших».