Фото и видео ⟩ В Эстонии военные впервые тренировались изымать гражданские автомобили для нужд армии

«Образно говоря, если Силам обороны придется идти в бой, а техники будет не хватать, то будет необходимость взять дополнительную из частного сектора», — сказал руководитель отдела готовности к обороне Министерства обороны Марти Магнус.

В учениях приняли участие 11 единиц гражданской техники, в отношениях которых Силы обороны проверили функциональность и техническую исправность. Цель учений заключалась в том, чтобы определить потенциальные области развития процедур принудительной повинности», — сказал офицер логистики Генерального штаба Сил обороны майор Рихо Юурик.

Военные также отрабатывали исключительные случаи, когда у принудительно изъятых автомобилей не было пройденного техосмотра и техник части должен был сам проверять автомобили. Согласно второму сценарию, некоторые машины не прибыли на место, и для поиска замены приходилось связываться с Департаментом оборонных ресурсов.

По запросу Сил обороны Департамент оборонных ресурсов внес в список почти две тысячи шестьсот транспортных средств, которые необходимы Силам обороны для выполнения своих обязанностей в условиях войны.

Владельцы обозначенных транспортных средств обязаны поддерживать технику в рабочем состоянии в течение периода принудительного использования. Если возникнут проблемы с техосмотром или появится желание продать автомобиль, надо уведомить об этом Департамент оборонных ресурсов.

Повинности применяются в случае, если в стране повышенная обороноготовность, военное положение, мобилизация или демобилизация. Изъятое имущество используется только тогда, когда другие возможности исчерпаны.