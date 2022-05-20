Вчера в Тарту логисты 2-й пехотной бригады отработали изъятие в принудительное использование гражданской техники частных компаний, сообщает Postimees.
Фото и видео ⟩ В Эстонии военные впервые тренировались изымать гражданские автомобили для нужд армии
«Образно говоря, если Силам обороны придется идти в бой, а техники будет не хватать, то будет необходимость взять дополнительную из частного сектора», — сказал руководитель отдела готовности к обороне Министерства обороны Марти Магнус.
В учениях приняли участие 11 единиц гражданской техники, в отношениях которых Силы обороны проверили функциональность и техническую исправность. Цель учений заключалась в том, чтобы определить потенциальные области развития процедур принудительной повинности», — сказал офицер логистики Генерального штаба Сил обороны майор Рихо Юурик.
Военные также отрабатывали исключительные случаи, когда у принудительно изъятых автомобилей не было пройденного техосмотра и техник части должен был сам проверять автомобили. Согласно второму сценарию, некоторые машины не прибыли на место, и для поиска замены приходилось связываться с Департаментом оборонных ресурсов.
По запросу Сил обороны Департамент оборонных ресурсов внес в список почти две тысячи шестьсот транспортных средств, которые необходимы Силам обороны для выполнения своих обязанностей в условиях войны.
Владельцы обозначенных транспортных средств обязаны поддерживать технику в рабочем состоянии в течение периода принудительного использования. Если возникнут проблемы с техосмотром или появится желание продать автомобиль, надо уведомить об этом Департамент оборонных ресурсов.
Повинности применяются в случае, если в стране повышенная обороноготовность, военное положение, мобилизация или демобилизация. Изъятое имущество используется только тогда, когда другие возможности исчерпаны.
Аналогичные учения пройдут 28 мая в виде возвращения техники в гражданский сектор.