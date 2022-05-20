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Фото ⟩ В море лодка попала в беду: удалось спасти трех человек

rus.postimees.ee
В море лодка попала в беду: удалось спасти трех человек
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По данным Департамента полиции и погранохраны, сегодня, 20 мая, в 17.09 поступил вызов в порт Роомассааре, вблизи которого в беду попала лодка с тремя членами команды на борту. 

Были спасены трое мужчин в возрасте 40, 30 и 37 лет. На них были спасательные жилеты. Лодку еще ищут. Спасенные мужчины были доставлены в Курессаарескую больницу для проверки состояния здоровья. 

Руководитель Сааремааского отделения Спасательного департамента Маргус Линдмяэ сказал Saarte Hääl, что речь идет о хорошем примере, когда спасательные жилеты спасают жизнь людям. 

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