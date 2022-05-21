В море у сааремааского побережья Роомассааре в пятницу вечером попали в беду три человека, всех удалось спасти.
Трое мужчин на лодке попали в беду у побережья Сааремаа
Трое мужчин на лодке попали в беду у побережья Сааремаа
По даным Департамента полиции и погранохраны, в 17.09 порт Ромассааре позвонили и сообщили, что трехместная лодка неподалеку от порта попала в беду.
Были спасены трое мужчин в возрасте 40, 30 и 37 лет, все трое были в спасательных жилетах. Mужчин доставили на медосмотр в больницу Курессааре.
Руководитель спасательного района Сааремаа Маргус Линдмяэ назвал хорошим примером то, как спасательные жилеты действительно спасают жизнь попавших на море в беду.
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