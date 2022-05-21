Трое мужчин на лодке попали в беду у побережья Сааремаа

По даным Департамента полиции и погранохраны, в 17.09 порт Ромассааре позвонили и сообщили, что трехместная лодка неподалеку от порта попала в беду.

Были спасены трое мужчин в возрасте 40, 30 и 37 лет, все трое были в спасательных жилетах. Mужчин доставили на медосмотр в больницу Курессааре.