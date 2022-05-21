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Трое мужчин на лодке попали в беду у побережья Сааремаа

BNS
Трое мужчин на лодке попали в беду у побережья Сааремаа
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Спасательный круг. Иллюстративное фото.
Спасательный круг. Иллюстративное фото. Фото: shutterstock.com

В море у сааремааского побережья Роомассааре в пятницу вечером попали в беду три человека, всех удалось спасти.

По даным Департамента полиции и погранохраны, в 17.09 порт Ромассааре позвонили и сообщили, что трехместная лодка неподалеку от порта попала в беду.

Были спасены трое мужчин в возрасте 40, 30 и 37 лет, все трое были в спасательных жилетах. Mужчин доставили на медосмотр в больницу Курессааре.

Руководитель спасательного района Сааремаа Маргус Линдмяэ назвал хорошим примером то, как спасательные жилеты действительно спасают жизнь попавших на море в беду.

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