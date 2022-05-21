Управа Пыхья-Таллинна приглашает на открытое обсуждение проекта парка Путукавяйл во вторник, 24 мая в 17:00 в большой зал Общественного центра Пыхья-Таллинна (Кари, 13)
Жителей столицы приглашают на открытое обсуждение проекта парка Путукавяйл
Жителей столицы приглашают на открытое обсуждение проекта парка Путукавяйл
На обсуждении приветствуются как мнение о проекте, так и идеи по дополнению парка. Инфочас пройдет на эстонском языке, вопросы можно задавать также и на русском и английском языках.
Проект Путукавяйл представят:
вице-мэр Таллинна Владимир Свет;
старейшина Пыхья-Таллинна Мануэла Пихлап;
специалисты Центра градостроительных компетенций Центра стратегического управления Таллинна
В рамках первого этапа зеленого коридора будет обустроен мультифункциональный парк между гаражами на улицах Паавли и Пельгуранна. Там появится сеть пешеходных и велодорожек, уголки для досуга и место под планируемую трамвайную линию, а также будет отведено пространство для общественных огородов.
Инфочас закончится примерно в 18:30.
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