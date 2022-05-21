Жителей столицы приглашают на открытое обсуждение проекта парка Путукавяйл

На обсуждении приветствуются как мнение о проекте, так и идеи по дополнению парка. Инфочас пройдет на эстонском языке, вопросы можно задавать также и на русском и английском языках.

В рамках первого этапа зеленого коридора будет обустроен мультифункциональный парк между гаражами на улицах Паавли и Пельгуранна. Там появится сеть пешеходных и велодорожек, уголки для досуга и место под планируемую трамвайную линию, а также будет отведено пространство для общественных огородов.