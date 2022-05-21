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Биргит Лао: чрезвычайная коронавирусная ситуация закончится, вероятно, в июне

Кадри Таммепуу
Биргит Лао: чрезвычайная коронавирусная ситуация закончится, вероятно, в июне
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Биргит Лао.
Биргит Лао. Фото: Konstantin Sednev

Новый руководитель Департамента здоровья Биргит Лао избежит хлопот с хранением вакцины, которые раньше так досаждали ведомству, но складские помещения в здании не будут пустовать, потому что туда переедет ветеринарно-пищевая лаборатория, пишет Postimees.

Коронавирус в Эстонии постепенно отступает, но далеко еще не ушел.

«Чрезвычайная ситуация будет действовать до тех пор, пока мы не достигнем зеленого уровня. Это означает, что количество людей в больнице с короной должно упасть ниже ста», — объясняет Лао, которая считает, что это должно произойти в июне.

Департамент здоровья и в будущем будет управлять оперативными кризисами в области здравоохранения.

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