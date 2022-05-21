Россия остановила поставки газа в Финляндию

С этого дня и в течение лета Gasum собирается поставлять газ из других источников по трубопроводу Balticconnector, который идет из Эстонии.

Ранее «Газпром» уведомил Gasum, что утром 21 мая прекратит поставки газа. Это произошло после отказа Финляндии платить за российский газ в рублях.

С 1 апреля Россия требует, чтобы «недружественные» страны, к которым отнесли в том числе все государства ЕС, платили за российский газ в рублях. Из-за отказа платить за газ по этой схеме ранее поставки газа прекратили в Польшу и Болгарию.

Финляндия покупает российский газ более 45 лет. Последний контракт заключили в 2015 году, он должен действовать до конца 2031 года.