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Россия остановила поставки газа в Финляндию

Meduza.io
Россия остановила поставки газа в Финляндию
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Soome Gasum Oy ei kavatse hakata Venemaale gaasi eest rublades maksma.
Soome Gasum Oy ei kavatse hakata Venemaale gaasi eest rublades maksma. Фото: Gasum Oy

Утром 21 мая поставки российского газа в Финляндию прекратились, сообщила финская государственная газовая компания Gasum. Российский «Газпром» это подтвердил.

С этого дня и в течение лета Gasum собирается поставлять газ из других источников по трубопроводу Balticconnector, который идет из Эстонии.

Ранее «Газпром» уведомил Gasum, что утром 21 мая прекратит поставки газа. Это произошло после отказа Финляндии платить за российский газ в рублях.

С 1 апреля Россия требует, чтобы «недружественные» страны, к которым отнесли в том числе все государства ЕС, платили за российский газ в рублях. Из-за отказа платить за газ по этой схеме ранее поставки газа прекратили в Польшу и Болгарию.

Финляндия покупает российский газ более 45 лет. Последний контракт заключили в 2015 году, он должен действовать до конца 2031 года.

Природный газ не является основным источником энергии в Финляндии. В 2021 году на долю газа приходилось лишь 5% от общего потребления энергии.

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