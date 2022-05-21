ГАЛЕРЕЯ ⟩ Весенняя столица ждет гостей на легендарную цветочную ярмарку

На ярмарке представлены садоводческие компании, питомники и частные сады: каждый, кто интересуется садоводством, может найти среди их предложений полезное дополнение к своему домашнему саду. В наличии широкий ассортимент саженцев и растений как для дома, так и для сада, садовые принадлежности, инструменты и товары для дома. Ремесленники представляют изделия ручной работы из всевозможных материалов.

Ярмарка будет сопровождаться развлекательной программой. Всего же свои товары на цветочной ярмарке в Тюри представят около 800 продавцов. Ярмарку посетят десятки тысяч человек.

Площадь цветочной ярмарки в Тюри разделена на несколько направлений: промышленные товары, растения и саженцы, ремесла, продукты питания, строительство и реклама, строительство.

Впервые за 43 года цветочная ярмарка в Тюри не состоялась в 2020 году из-за глобальной пандемии короны и особой ситуации. Организатором ярмарки является Общество садоводов и пчеловодов Тюри.