Полиция: в этом году в магазинах произошло больше краж и взломов, чем в прошлом

«Кражи в магазинах – один из самых распространенных видов правонарушений, они совершаются каждый день», – сказала руководитель следственной группы по делам о преступлениях против собственности Ляэне-Харьюского отделения полиции Хелен Паллон. Взломов в магазинах совершается в несколько раз меньше – по той причине, что вероятность поймать вора выше и взлом сложнее и требует больше времени.

В конце апреля был совершен взлом в магазин в Пуртсе: патрульный экипаж G4S, отреагировавший на сигнал тревоги, обнаружил на месте происшествия разбитую дверь и лежавший на земле железный лом. Об инциденте сообщили контактному лицу и полиции – они прибыли на место происшествия. При более внимательном осмотре выяснилось, что из магазина ничего не украли, ущерб ограничился разбитым стеклом в двери. В тот раз все закончилось хорошо, но имущественный ущерб для владельца магазина представляла и разбитая дверь.

«До этого проблемы со взломами в магазинах Ида-Вирумаа наблюдались в январе, когда преступления совершали два гражданина Литвы, позже задержанные полицией. Призываем владельцев магазинов обратить внимание на свои охранные системы», – сказал руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Магазинные кражи делятся на два типа: проступок (ущерб не превышает 200 евро) и преступление (ущерб свыше 200 евро и систематические кражи).