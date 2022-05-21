Столетие таллиннского автобуса: уникальные материалы из частной коллекции

«Первые попытки начать автобусное движение в Таллинне предпринимались уже летом 1909 года. Цена билета от «Пожарного дома» до Копли была 20, а до Кадриорга - 10 копеек. Однако, из-за частых поломок деятельность была прекращена в этом же году. В 1914 году начали движение из Копли в центр города автобусы Büssing, принадлежащие Русско-Балтийскому судостроительному заводу», — рассказывает Михайлов.

Свадебная компания у омнибуса Büssing в 1920 г. Такими омнибусами пользовались с 1914 года для сообщения между Русско-Балтийским судостроительным заводом в Копли и центром города. Фото: Коллекция Леонида Михайлова.

И только в 1922 году были предприняты реальные шаги по созданию автобусного движения, соединяющего основные районы Таллинна. 23 мая строительный инженер и предприниматель Фромвольд Кангро получил от городской управы разрешение на открытие пяти автобусных линий: Русский рынок – Тартуское шоссе, Кадриорг – Пирита, Русский рынок – Севальди, Русский рынок – Петровский завод и Пярнуское шоссе – Тонди – Нымме. 27 мая автобусы Кангро начали движение от Русского рынка по Тартускому шоссе. В последующие месяцы были запущены и остальные линии.

Билет на омнибус фирмы Фр. Кангро и Ко в 1922-1925 годах. Фото: Коллекция Леонида Михайлова.

В сентябре разрешение на организацию автобусного движения между Старым городом и Копли получил Вольбрехт Татси. Предельным тарифом цены за километр проезда установили 10 марок.

Ратушная площадь. За рекламной тумбой стоит автобус Adler № 3 Татси, который ходил по линии Ратушная пл. - Коппель. Фото К. Акель и Ко. Фото: Коллекция Леонида Михайлова.

В 1924 году горуправа утвердила программу развития автобусного движения, согласно которой в Таллинне должно было быть 14 линий, из них две новые. Тогда в городе было всего 32 автобуса, большинство из которых принадлежали Фромвольду Кангро. Длина всех автобусных линий составляла 24 км. При выполнении возросших городских требований у автобусных перевозчиков стали возникать проблемы.

Форд № 3 Кангро у Кредитного банка на улице Суур-Карья в 1924 году. Между Кредитным банком и вокзалом узкоколейки (в районе ул. Уус-Садама) ходили два автобуса с интервалом 20 минут. Фото: Коллекция Леонида Михайлова.

26 января 1926 года начало деятельность паевое товарищество «Моотор», главным акционером которого был Кредитный банк. Долги Фромвольда Кангро Кредитному банку были так велики, что он вынужден был передать свое предприятие фирме «Моотор».

Ресторан П. Петерсена в Пирита. Слева – автобус № 28 фирмы "Моотор". 16-местные автобусы Graham Brothers были приобретены в 1927 году. Фото К. Акель и Ко. Фото: Коллекция Леонида Михайлова.

Летом 1931 года прекратила свою деятельность и автобусная фирма Вольбрехта Татси. «Моотор» купил ее вместе с автобусами и продолжил движение на всех линиях.

Форменная фуражка водителя автобуса паевого товарищества "Моотор" в 1930-х годах. Фото: Коллекция Леонида Михайлова.

Через два года фирме «Моотор» принадлежало 56 автобусов, которые ездили на трех городских, двух пригородных и одиннадцати сельских линиях.

Остановка автобусов паевого товарищества "Моотор" на площади Виру в 1935 году. На переднем плане – 20-местный автобус Reo № 39 линии Лиллекюла. За ним – 17-местный Dodge № 5. На встречном направлении стоит 20-местный Renault № 24. Фото: Коллекция Леонида Михайлова.

В 1934-1936 годы в мастерских фирмы «Моотор» изготовили первую партию из 13 автобусов Scania-Vabis и Büssing-Nag. Автобусы устанавливались на купленные в Швеции шасси. Первый Scania-Vabis имел мотор мощностью 100 лошадиных сил, длину 9,5 метров и 42 сидячих места. Тогда он был самым большим автобусом в Эстонии.

Новый бетонный мост в Пирита, построенный в 1936 году. По мосту едет автобус Scania-Vabis. Фото К. Акель и Ко. Фото: Коллекция Леонида Михайлова.

В 1938 году 75 автобусов «Моотора» обслуживали 29 линий. Город понимал, что частное предприятие «Моотор» заинтересовано только в хорошо окупаемых линиях, для горожан же было важно развивать автобусное движение во всех районах. Горуправа решила перенять городские линии фирмы «Моотор» вместе с автобусами, водителями и частью рабочих мастерских. Паевое товарищество «Моотор» потребовало в суде справедливого возмещения убытков.

Автобусный билет фирмы "Моотор" 1930-х годов. Фото: Коллекция Леонида Михайлова.

В 1940-1945 годы происходили большие потрясения, национализации и реорганизации. 17 ноября 1945 года Таллиннский трест движения стал Таллиннским городским Трамвайно-автобусным трестом.

Проездной билет 1941-1944 годов. Фото: Коллекция Леонида Михайлова.

8 декабря 1945 года начала перевозку пассажиров Автотранспортная база № 5, и первые автобусы вышли на три городские линии. Позже этот день отмечали, как день рождения Таллиннского автобусного парка. Автобазу № 5 переименовали в Таллиннский автобусный парк 1 августа 1949 года.

Автобус ЗИС-154 на остановке в Пирита, примерно 1956 год. Фото: Коллекция Леонида Михайлова.

С 1948 по 1956 год Таллиннский автобусный парк получил 81 автобус ЗИС-154 и с 1950 по 1957 год – 131 новый автобус ЗИС-155. Их использовали в основном на городских линиях. В 1951 году в Таллиннском автобусном парке было 97 автобусов, которыми обслуживали 15 городских и 15 загородных линий.

Автобус Икарус на Пярнуском шоссе в 1965 году. Фото: Коллекция Леонида Михайлова.

В 1956 году прибыли первые автобусы Икарус-55 и ЗИС-127. Они лучше подходили для загородных линий. Через пять лет в столичном автобусном парке было 1400 работников и более 200 автобусов, они обслуживали 32 городские и 41 загородную линии.

С 1 января 1983 года в Таллинне ввели единый проездной билет на трамвай, троллейбус и автобус стоимостью 5 копеек, а через два года Таллиннский автобусный парк был преобразован в Таллиннское автобусное объединение.

В 1990 году от него отделился Юлемистеский филиал, из которого сформировалось АS Mootor. Предприятие с 1200 работниками обслуживало загородные линии. В 1993 году Таллиннское автобусное объединение перешло из государственного подчинения в городское, формой предпринимательства определили акционерное общество.

Летом 2012 года произошло слияние столичного автобусного и трамвайно-троллейбусного объединений, в результате чего образовалось АО Таллиннский городской транспорт - AS TLT. В 2020 году был заключен договор по объединению с АО Термак, осуществлявшим социальные перевозки.

В начале года у TLT было 569 автобусов, 65 трамваев и 47 троллейбусов, которыми обслуживали 74 автобусные, 4 трамвайные и 4 троллейбусные линии. Используются автобусы Scania, MAN, Volvo и работающие на газе Solaris. Услуга социального транспорта осуществляется 37 микроавтобусами Mercedes-Benz.