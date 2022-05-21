Климатические цели не выполняются? Уровень загрязнения в Эстонии за два года увеличился

По сравнению с последним кварталом 2020 года объем выбросов парниковых газов увеличился на 8%, в основном из-за восстановления экономической активности после ограничений COVID-19, сообщает Евростат. Однако, по данным Евростата, несмотря на рост в 2021 году, тенденция выбросов парниковых газов в ЕС в целом снижается.

В последнем квартале 2021 года наибольшая доля от общего объема — 22 процента — была выпущена домашними хозяйствами. За ними следуют промышленность и производство электроэнергии с 21%, сельское хозяйство с 12%, а также транспорт и склады с 11%.

Выбросы увеличились во всех секторах - больше всего, на 18 процентов, в секторе транспорта и хранения, на 11 процентов в горнодобывающей промышленности и на 10 процентов в производстве электроэнергии.

Выбросы увеличились во всех государствах-членах ЕС, особенно в Эстонии – на 28 процентов. Далее следует Болгария с 27% и Мальта с 23%. На Кипре наблюдался наименьший рост - на 0,3 процента. Рост составил 2% в Нидерландах и Словении и 3% в Люксембурге.