Климатические цели не выполняются? Уровень загрязнения в Эстонии за два года увеличился

В последнем квартале 2021 года Европейский союз выбросил в атмосферу 1,041 млрд тонн эквивалента углекислого газа, что больше, чем за тот же период 2019 года. В то же время увеличение в Эстонии в прошлом году было намного большим, чем временное снижение, вызванное коронакризисом: эмиссии выросли почти на 30%.
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По сравнению с последним кварталом 2020 года объем выбросов парниковых газов увеличился на 8%, в основном из-за восстановления экономической активности после ограничений COVID-19, сообщает Евростат. Однако, по данным Евростата, несмотря на рост в 2021 году, тенденция выбросов парниковых газов в ЕС в целом снижается.
В последнем квартале 2021 года наибольшая доля от общего объема — 22 процента — была выпущена домашними хозяйствами. За ними следуют промышленность и производство электроэнергии с 21%, сельское хозяйство с 12%, а также транспорт и склады с 11%.
Выбросы увеличились во всех секторах - больше всего, на 18 процентов, в секторе транспорта и хранения, на 11 процентов в горнодобывающей промышленности и на 10 процентов в производстве электроэнергии.
Выбросы увеличились во всех государствах-членах ЕС, особенно в Эстонии – на 28 процентов. Далее следует Болгария с 27% и Мальта с 23%. На Кипре наблюдался наименьший рост - на 0,3 процента. Рост составил 2% в Нидерландах и Словении и 3% в Люксембурге.
В то же время в Эстонии, Болгарии, Швеции, Латвии и Бельгии рост в 2021 году был значительно больше, чем спад в 2020 году.