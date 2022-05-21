"Можно было просто вежливо напомнить": Неожиданное письмо от судебного исполнителя расстроило женщину

Анника, проживающая в Тарту, 19 марта была оштрафована за превышение скорости. Максимально разрешенная скорость на соответствующем участке дороги составляла 70 км/ч, тогда как cкорость автомобиля Анники была измерена на уровне 79 км/ч. Ее оштрафовали на 25 евро. На оплату штрафа было дано 30 дней. Анника хотела оплатить штраф, зашла в интернет-банк и начала оплачивать, но отвлеклась на другие дела.

«Случайно платеж остался не завершенным, но я думала, что он был совершен, и была спокойна на этот счет», — рассказала Анника Elu24.

Когда 13 мая Анника получила письмо от судебного исполнителя, она была потрясена: она то была уверена, что прилежно заплатила штраф, поэтому письмо стало неожиданностью. «Почему не напомнили, что штраф до сих пор не оплачен? Вежливо напоминнить не так уж и сложно. Почему меня сразу клеймят как должника», — гневно спрашивает Анника, ссылаясь на то, что в письме, полученном от судебного исполнителя, перед ее именем несколько раз встречается слово «должник».

«Если человек случайно совершил ошибку, его не обязательно сразу считать преступником», — расстроенно говорит она.

Анника также недовольна тем, что письмо было отправлено ей в пятницу. «Письмо было намеренно отправлено в конце недели, чтобы была вероятность, что оно останется незамеченным? Чтобы в понедельник я должна была уже больше», — говорит Анника.

«Если обнаружишь в понедельник, заплатишь уже более 50 евро, — говорит Анника. — Если бы я была в пятницу на работе и не могла просмотреть электронную почту, я бы не увидела это сообщение сразу. Создается впечатление, что люди просто хотят получить как можно больше денег».

Возмущает Аннику и тот факт, что документы отправляются в зашифрованном виде, который не открывается на телефоне. «Когда я нахожусь вдали от компьютера, я не могу видеть содержимое документов. Всю важную информацию можно было бы внести в письмо», — говорит она.

Судебный исполнитель объясняет

Elu24 обратился за разъяснениями к судебному исполнителю: почему не отправляются напоминания о штрафах? Поскольку судебный исполнитель попросил о возможности остаться анонимным, далее для передачи его взглядов используется только название его должности.

Судебный исполнитель поясняет, что требования напоминания об уплате штрафа не существует. «Штраф — это не банковский кредит. Банк присылает напоминание, если платеж по кредиту не был оплачен, но в случае штрафов это не требуется, — отвечает он, добавляя, что в Эстонии есть сотни и сотни людей, которые получают штрафы. — Немыслимо, чтобы все начали получать напоминания. В этом случае следовало бы создать отдельную систему для отправки напоминаний».

"Это нормальная обязанность человека следить за тем, чтобы, получив уведомление о том, что он будет наказан если не выполнит что-то, подчиниться этому. Это так же нормально как и то, что человек забывает что-то сделать. Жизнь такая», — признает судебный исполнитель.

Существуют различные причины, по которым штраф не оплачивается вовремя: в одних случаях про него забывают, в других - нет средств его погасить.

Оказывается, ни в одном законе не прописано, что если человек не выполнил обязательство, ему должно быть направлено напоминание.

«Если человек расплачивается в день получения письма, он может избежать основной оплаты судебному иполнителю и будет должен заплатить только стартовый взнос. Что плохого в том, что человеку сообщают, что он может заплатить меньше, если сразу произведет платеж», — спрашивает судебный исполнитель.