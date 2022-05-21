Полиция просит помощи в розыске 36-летней Ренате, пропавшей без вести в волости Рапла.
Полиция ищет пропавшую без вести 36-летнюю Ренате
Полиция ищет пропавшую без вести 36-летнюю Ренате
Рената покинула свое место жительства в Уускюла, вероятно, вчера, когда ее еще видели в городе, но за ночь не вернулась домой. У женщины нет с собой телефона, и она может иногда терять ощущение времени и места.
Ренате одета в темные брюки, розовую куртку, на ногах - розовые тенниски. Рост Ренате - около 165 см, телосложение - худощавое, волосы - тёмные.
Полиция просит всех, кто видел Ренате со вчерашнего вечера или знает его текущее местонахождение, сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112.