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Без вести пропал мужчина: особые приметы - множество татуировок

rus.postimees.ee
Без вести пропал мужчина: особые приметы - множество татуировок
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Artur
Artur Фото: Politsei

Полиция просит помощи общественности в поисках 38-летнего Артура, пропавшего без вести в Выру.

Последний контакт с Артуром был вчера около восьми вечера. Сам Артур - из Пярну, там живут и его родственники, но насколько известно, он туда не отправлялся. Поведение мужчины может быть непредсказуемым, и он может быть опасен для самого себя.

Неизвестно, в какой одежде Артур покинул место жительства в Выру, особой приметой мужчины является обилие татуировок.

Всех, кто владеет информацией о текущем местонахождении Артура или видел его со вчерашнего вечера, просят сообщить об этом по номеру службы экстренной помощи 112.

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