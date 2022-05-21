Галерея: белый, но совсем не скучный стокгольмский лофт

Из темного и невзрачного чердака на последнем этаже в одном из домов центра Стокгольма получился стильный белый лофт — прекрасное преобразование! У нас нет фотографий интерьера до ремонта, но сейчас это - роскошные и стильные апартаменты, оформленные почти полностью в белом цвете с эффектными золотыми деталями и немногочисленными мелкими черными акцентами. Работающий старинный камин и большой балкон-терраса стали приятными бонусами для обитателей этого чудесного интерьера в скандинавском стиле, который язык не повернется назвать скучным. Давайте рассмотрим детали!