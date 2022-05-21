Российского продавца электроэнергии выбили с эстонского рынка

На эстонском рынке продажи электроэнергии у «Inter RAO Eesti» было почти пятьдесят бизнес-клиентов, продажа электроэнергии которым продолжится через сетевого оператора на основе цены балансирующей энергии или цены универсального обслуживания, в зависимости от группы потребителей, сообщила фирма Elering. Это значит, что ни один потребитель не останется без электричества.

Elering также передала информацию соответствующим сетевым операторам, и все потребители с открытым договором на поставку могут выбрать нового продавца электроэнергии, договор с которым может начаться в 00:00 на следующий день после заключения нового договора.

Как участник рынка электроэнергии "Интер РАО" до сих пор продавал российскую электроэнергию в ценовой зоне Латвии и Литвы. Завтра Интер РАО уже не сможет делать предложения на рынке.

Коммерческая пропускная способность из России в Латвию и Литву за последние годы постепенно снизилась с 1300 мегаватт до 300 мегаватт. При этом коммерческий поток электроэнергии в Латвию закончился в начале этого месяца, и ценовая зона в Литве (мощностью до 150 мегаватт) была единственной, куда еще поступала российская электроэнергия.