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Видео ⟩ В Германии бушует сильный ветер и торнадо: ранены десятки людей

rus.tvnet.lv
В Германии бушует сильный ветер и торнадо: ранены десятки людей
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В пятницу вечером, 20 мая, десятки людей пострадали в результате сильных ветров и торнадо в Германии, сообщили DPA официальные лица.

Три торнадо пересекли Северный Рейн-Вестфалию, подтвердила в субботу, 21 мая, метеорологическая служба Германии.

Торнадо зарегистрированы в Падерборне, Липпштадте и Литмарсене, одном из районов Хекстера.

По данным полиции, в Падерборне пострадали 43 человека.

Три человека получили серьезные ранения, а один был доставлен самолетом в больницу в Билефельде, в 50 километрах от места происшествия.

Здания в торговом районе сильно повреждены, в них проводятся уборочные работы.

Фото: Ekrānuzņēmums no video

Шторм в Липпштадте также нанес большой ущерб, но там никто не пострадал.

Сильные штормы были и в других частях Германии.

В пятницу вечером в Баварии 14 человек, в том числе несколько детей, пострадали в результате обрушения деревянного здания.

Из-за шторма в Лейпциге рок-группа Rammstein была вынуждена прервать свой концерт на 30 минут.

Фото: Ekrānuzņēmums no video
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